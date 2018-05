For sidste gang åbnede Socialdemokratiets formand og statsministerkandidat Mette Frederiksen sin 1. maj-turne i Ballerup.

Det var her, at hun for 20 år siden for første gang stillede op til Folketinget. Hun blev modtaget med klapsalver og kram, og det var en meget rørt Mette Frederiksen, der mødte sine vælgere.

»Selvom jeg mange gange har taget turen fra Egeparken og her til Magleparken, så bliver det nok en af de sidste gange, jeg starter min 1. maj her. Af hjertet tak for næsten tyve års samarbejde. Aldrig har så mange mennesker lært mig så meget. Tak for at have gjort mig til den socialdemokrat, jeg er i dag,« sagde Mette Frederiksen med tårer i øjnene.

Fremover skal Mette Frederiksen til Aalborg, der tidligere på året blev valgt som hendes nye valgkreds. Aalborgenserne får hende dog ikke at se til 1. maj-festen i Kildeparken i år, da den lokale 3F-afdeling har trukket sin invitation til Mette Frederiksen tilbage.

Det gjorde de, fordi Mette Frederiksen ikke afviste at lægge stemme til et eventuelt indgreb i de netop overståede overenskomstforhandlinger.

Mette Frederiksen slutter dagen af i Fælledparken i København, hvor hun holder tale kl. 14.50.

Herunder kan du følge BT's liveblog fra 1. maj-begivenhederne.