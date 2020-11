Statsminister Mette Frederiksen (S) skriver på Facebook om nedslåning af alle mink i Danmark og manglende lovhjemmel til at slå mink ned uden for smittezoner.

- I regeringen tager vi ansvaret for de fejl, der begås. Men det må ikke betyde, at vi i Danmark mister kontrollen over smitten.

- Derfor er min opfordring til os alle: Hold fast og hold ved.

/ritzau/