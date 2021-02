Statsminister Mette Frederiksen (S) har fredag haft møde med USAs vicepræsident.

Det oplyser statsministeriet.

I en skriftlig kommentar til DR, skriver Mette Frederiksen, at hun på mødet ønskede Kamala Harris tillykket med valget som den første kvindelige amerikanske vicepræsident:

»USA er Danmarks vigtigste allierede og en af vores vigtigste handels- og samarbejdspartnere. Samtalen i dag bekræftede mig i det stærke og tætte dansk-amerikanske forhold.«

Kampen mod corona og USAs genindtræden i Parisaftalen var også to emner, der blev drøftet på mødet, skriver Mette Frederiksen til DR:

– Vi har brug for et stærkt og engageret amerikansk lederskab, hvis vi skal tackle klimaudfordringerne og overbevise resten af verden om at levere ambitiøse resultater, skriver statsministeren, der ikke lægger skjul på sin begejstring for samarbejdet.

Tilbage i november ønskede Mette Frederiksen nemlig Joe Biden tillykke med sejren i det amerikanske præsidentvalg på Twitter.

Og her fik Kamala Harris også en lykønskning.