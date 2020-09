Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, er blevet voldsomt upopulær efter en kontroversiel beslutning.

Det skal man ikke lede længe på statsministerens Facebook-profil for at konstatere.

Igennem de seneste måneder har Mette Frederiksen ellers været nærmest urørlig.

Hendes resolutte handlinger i forbindelse med udbruddet af coronavirus har skabt fans og lovprisning fra alle hjørner af landet.

Men når det handler om omskæring af små drengebørn, så er statsministeren havnet i en shitstorm af dimensioner.

Torsdag meldte Mette Frederiksen ud, at hun har ændret holdning og ikke længere går ind for et forbud mod omskæring af blandt andet jødiske og muslimske drengebørn.

Som så ofte før valgte statsministeren at gå på Facebook og uddybe sin holdning.

Til det længere opslag på statsministerens Facebook-profil kan man læse tusindvis af reaktioner fra ganske almindelige danskere.

De er brutale:

'Du er børnenes statsminister, lidt ironisk når du går ind for skadning af spædbørn. Ad,' skriver Liv Hovedskov Pelsen. 130 likes.

'Mette, det er den dårligste nyhed i dag. Stakkels børn, der ikke har et valg. Hvordan kan du støtte det,' skriver Susan Brandt Jensen. 109 likes.

'Omskæring i år 2020 har intet med jødeforfølgelse for 70 år siden at gøre. Lad dog børnene selv vælge, når de fylder 18 år! Øv...,' skriver West Jensen. 124 likes.

'Øv Mette- det er en ommer!!! De ting du fremhæver har ingen sammenhæng med omskæring af baby drenge!!! Lad dem selv bestemme når de bliver 18..,' skriver Britt Gammelby Stenhaug. 585 likes.

Og man kunne blive ved.

Mere end 4.000 personer har valgt at give deres holdning til kende. Langt de fleste af dem er negative over for Mette Frederiksen.

I det ganske lange opslag, statsministeren har offentliggjort, kan man blandt andet læse om antisemitisme og jødernes forfølgelse under 2. verdenskrig.

Det kobler statsministeren sammen med, at vi i Danmark altid vil have, at jøderne er velkomne.

'I årene efter krigen lovede mit eget parti at der aldrig ville komme en jødeforfølgelse nogensinde igen i Danmark. Det løfte gentager jeg,' skriver statsministeren og uddyber:

'Skal netop Danmark være det første land i verden til at forbyde en central del af den kultur og de ritualer, der hører til det jødiske liv? Og dermed – også selvom, det ikke er hensigten - at sende det signal, at jøder ikke er velkomne? Det mener jeg ikke. Man skal kunne leve et jødisk liv i Danmark. Som man har kunnet det gennem flere hundrede år,' skriver Mette Frederiksen.

Statsministerens udmelding om, at man ikke ønsker et forbud mod omskæring af små drengebørn er ikke en, der har folkelig eller politisk opbakning ret mange steder.

Blandt andet har SF, Enhedslisten, Alternativet, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti tidligere meldt ud, at de er for et forbud.

Samtidig har en meningsmåling vist, at hele 86 procent af den danske befolkning er for et forbud mod omskæring af drenge under 18 år.

B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, har også bidt mærke i den voldsomme shitstorm, statsministeren er løbet ind i denne sag.

»Det er med åbne øjne, Mette Frederiksen går imod folkestemningen. Hun har skullet opveje, om hun ville have en folkelig shitstorm eller en international shitstorm, hvor Danmark kunne blive stemplet som antisemitisk,« siger Henrik Qvortrup.