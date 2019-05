Socialdemokratiet har hidtil holdt fast på, at de som et af de eneste partier på Christiansborg 'umiddelbart ikke' vil hæve priserne på cigaretter.

Men nu har piben fået en anden lyd.

Til DR åbner hun op for, at man i hvert fald kan lade cigaretpriserne stige for de unge.

»Måske vil der være en mulig vej i at sige, at vi sætter priserne op for de unge, så de ikke starter med at ryge, men at vi måske samtidig lige skærmer nogle af de pensionister, der ikke har så mange penge,« siger hun.

Socialdemokratiet har indtil nu ellers dannet en noget atypisk 'alliance' med Nye Borgerlige og Liberal Alliance som de partier, der ikke har ønsket at røre ved cigaretpriserne.

Det fik Lars Løkke til onsdag at kalde Socialdemokratiet for »tøset«.

»Det er et parti, som optræder tøset, når det omhandler cigaretpriser. Man har haft en sundhedsordfører, der i halvandet år har punket regeringen for ikke at gøre noget for at få unge til at holde op med at ryge og hos alle medier har mere end antydet, at når de kom til, så skulle der ske noget,« sagde han under lanceringen af sin nye bog og fortsatte:

»Når vi så tager snakken, hvem er det så, der siger, at de ikke vil pille ved cigaretpriserne? Fordi man simpelthen er bange for vælgerne? Det er dét socialdemokrati, der fører valgkamp lige nu. Det har jeg ikke så meget respekt for.«

Argumentet hos Socialdemokratiet har været, at man med priser på eksempelvis 60 kroner for en pakke cigaretter vil ramme nogen af de lavest stillede i samfundet.

Og netop derfor understreger Mette Frederiksen altså også over for DR, at hun vil sørge for, at de ældre ikke bliver ramt af potentielle prisstigninger.

Hvordan det i praksis skal gøres, åbner formanden ikke op for.

Det virker altså efterhånden til, at der er et bredt flertal i Folketinget for, at man lader priserne stige på cigaretter.

Men hvor meget skal en pakke så koste?

Det er der til gengæld uenighed om blandt partierne.

Hos Konservative og og Enhedslisten vil man lade prisen stige til 60 kroner for en pakke, mens Dansk Folkeparti vil lade stigningen følge inflationen.

Venstre vil ligesom Socialdemokratiet ikke sætte en specifik pris, mens Radikale Venstre og Alternativet åbner op for priser på henholdsvis 90 og 75 kroner.

I starten af året udgav Sundhedsstyrelsen en skræmmende undersøgelse, der viste, at danskernes rygeforbrug for første gang i 20 år har været stigende.

23 procent af danskerne ryger enten dagligt eller lejlighedsvist.

Det er en stigning siden 2016, hvor tallet var 21.