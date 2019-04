De Radikale og Dansk Folkeparti sætter Socialdemokratiets leder i en svær situation, siger kommentator.

Udmeldinger fra både Dansk Folkeparti og De Radikale sætter formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen (S) under et tungt pres fra begge sider. Det siger politisk kommentator Noa Redington.

Mandag sagde De Radikales leder Morten Østergaard, at han ikke kan acceptere en fortsættelse af den stramme udlændingepolitik, hvis partiet skal pege på Mette Frederiksen som statsminister efter et valg.

Og Dansk Folkeparti meldte samtidig hårdt ud, at de ikke kan pege på hende, hvis De Radikale får indflydelse på samme udlændingepolitik.

»Der er grund til at være bekymret, hvis man er Mette Frederiksen. De Radikale er klar til ikke at pege på hende.«

»Og det er interessant i kombination med, at Kristian Thulesen Dahl (DF) kommer med sit hidtil hårdeste pres på alliancen med Socialdemokratiet,« siger politisk kommentator Noa Redington.

Kristian Thulesen Dahl sagde mandag til Berlingske, at Socialdemokratiet må gøre det "krystalklart, at De Radikale ikke får et ben til jorden".

»Det er en enorm voldsom og en enorm præcis udmelding fra Thulesen Dahl, der afkræver Socialdemokratiet en garanti på udlændingepolitikken.«

»Nu mangler vi så at blive klogere på, hvad der sker, hvis Mette Frederiksen ikke kan stille den garanti,« siger Noa Redington.

»Dansk Folkeparti melder sig mere og mere entydigt ind i blå blok.«

Kommentatoren understreger, at der ikke blot et tale om tomme trusler og løfter frem mod det valg, der skal komme inden sommerferien.

»Man skal tage de her ting for pålydende. Og dette her er formentlig optakten til en større politisk konflikt mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet,« siger Noa Redington.

For De Radikale handler det om, at partiet ikke vil stå i en situation, hvor de gør Mette Frederiksen til statsminister for så bagefter at blive sat uden for døren.

»For Dansk Folkeparti er rationalet sandsynligvis, at man har mistet titusindvis af stemmer. Så der må ikke opstå tvivl om, at en stemme på Dansk Folkeparti er en stemme på det borgerlige Danmark,« afslutter kommentatoren.

