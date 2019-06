Socialdemokraternes formand havde taget en rekvisit med sig til søndagens direkte tv-duel mellem hende selv og siddende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Desværre for Mette Frederiksen så det ud til, at hun havde glemt, hvad det var, hun stod med i hænderne. Og mere skulle der ikke til, før vittigheder i en lind strøm på hendes bekostning landede på Twitter.

»Hvor mange socialdemokrater skal der til for at skifte en pære?,« lyder et eksempel fra en Twitter-bruger med henvisning til den bil-pære, Mette Frederiksen viste frem for at understrege sin argumentation.

»Det her er, for dem der ikke lige kører bil, sådan en lille pære, der skal i - i øhm, altså i bilen, når man skal kunne lyse på vejen,« fremstammede Mette Frederiksen.

Tilsyneladende var hun så forberedt på angrebet fra Lars Løkke Rasmussen, der fremlægger Socialdemokraternes økonomiske politik som et ‘skattehop’ i modsætning til regeringens skattestop.

I sit forsøg på at anskueliggøre, hvilken lille effekt det vil have, hvis S-regeringen afskaffer skattestoppet, kom hun hakkende frem til at få sagt, at pæren vil stige med 50 øre i 2025.

Men den knap så elegante fremføring af argumentationen kastede hurtigt grin af sig.

‘Historien om en pære, der ved leveringen blev forvandlet til pærevælling. En stor en af slagsen. Tak, spindoktor,’ lyder det vittigt på Twitter.

Hjælp lige her, #twitterhjerne - hvad er det for en pære? Og hvad koster den? Nu skal vi til bunds i den pære-sag. #DKpol #FV19 pic.twitter.com/zuCb00YHY0 — Kasper Heumann Kristensen (@kasperliberal) 2. juni 2019

En anden Twitter-bruger var også hurtig på tasterne:

‘Jeg fik altså ikke heeeeelt fat på, hvorfor Mette Frederiksen stod og viftede med den der pære #lyseterslukket.’

Politisk kommentator, Henrik Qvortrup, bemærkede også Mette Frederiksens kiks.

‘Den s-spindoktor, der overbeviste Mette F., at hun skulle medbringe en bil-lyspære, bør fyres på stedet!, skriver han.

S-formanden lader også selv til at tage sit kiks med et smil.

På Facebook fortæller hun efter tv-debatten, at hun skam godt er klar over, hvilken type pære, hun havde taget med.

‘På vej hjem fra duel med Lars Løkke. Nu er banen kridtet op.'

'Jeg er glad for, at vi fik diskuteret både velfærd, udlændinge og behovet for et langt stærkere grønt lederskab. Og ja ja. Det er en LED-pære. Tak for i aften.’