Det er væltet ind med vrede kommentarer på Mette Frederiksens Facebook-profil det seneste døgn.

Men statsministeren er gået lige ind i problemerne med åbne øjne.

Det er analysen fra B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

Torsdag lagde socialdemokraterne med Mette Frederiksens sig ud med et stort flertal i Danmark, der vil have omskæring af hovedsageligt jødiske og muslimske drengebørn under 18 år gjort forbudt.

Hele 86 pct. af danskerne ønsker således, at et forbud skal vedtages ved lov. Det viser en meningsmåling, som Megafon har lavet for TV 2 og Politiken tidligere på året.

Det har Mette Frederiksen været ganske bevidst om, da hun kom med sin udmelding, der senere har resulteret i en shitstorm på statsministerens Facebook-profil.

»Det er med helt åbne øjne, Mette Frederiksen er gået imod folkestemningen i den her sag. Men hun har også lidt goodwill at give af,« siger Henrik Qvortrup med henvisning til, at statsministeren har været historisk populær, siden coronakrisen fik tag i landet.

»Det har været et kæmpe dilemma for hende. Skulle hun føje den danske folkestemning, eller skulle hun se frem mod en potentiel international shitstorm?«

»Man har ganske enkelt frygtet, at Danmark skulle gå mod de internationale linjer og blive set som et antisemitisk land,« siger Henrik Qvortrup.

Det baserer han blandt andet på, at der fra EU-Kommissionens side har været advarsler mod et dansk forbud mod omskæring.

Tidligere har en talsperson fra netop EU-kommissionen i Bruxelles været ude og sige, at man i EU anser retten til omskæring af drengebørn som en 'fundamental rettighed', når det kommer til at kunne praktisere sin religion eller tro frit.

I sit Facebook-opslag om sagen bruger Mette Frederiksen dog ikke lang tid på, hvad EU mener.

Mette Frederiksen er blevet voldsomt upopulær efter hun har afslået at forbyde omskæring af jødiske og muslimske drengebørn. Foto: Liselotte Sabroe / Facebook Vis mere Mette Frederiksen er blevet voldsomt upopulær efter hun har afslået at forbyde omskæring af jødiske og muslimske drengebørn. Foto: Liselotte Sabroe / Facebook

I stedet peger hun tilbage på Danmarks historie, blandt andet under Anden Verdenskrig, som et land, hvor jøder kan leve frit og praktisere deres religion.

'I årene efter krigen lovede mit eget parti, at der aldrig ville komme en jødeforfølgelse nogensinde igen i Danmark. Det løfte gentager jeg,' skriver statsministeren og uddyber:

'Skal netop Danmark være det første land i verden til at forbyde en central del af den kultur og de ritualer, der hører til det jødiske liv? Og dermed – også selv om, det ikke er hensigten - sende det signal, at jøder ikke er velkomne? Det mener jeg ikke. Man skal kunne leve et jødisk liv i Danmark. Som man har kunnet det gennem flere hundrede år,' skriver Mette Frederiksen.

Men det omhandler ikke kun jøder, der altså fortsat kan omskære deres drengebørn frit i Danmark.

Også muslimer, der ønsker at omskære deres børn, kan fortsætte med den tradition.

Og det er heller ikke uvæsentligt, mener Henrik Qvortrup.

»Mette Frederiksen og regeringen har frygtet, at et forbud kunne udvikle sig til en ny Muhammed-krise,« siger han.