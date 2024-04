En kommentar på Instagram har fået statsminister Mette Frederiksen til at gå hårdt til tasterne.

Hun har nemlig besluttet sig for at svare igen på en kommentar til et opslag, der blev lavet onsdag formiddag.

Kommentaren er faldet til et billede statsministeren har lagt op, hvor hun storsmilende præsenterer et parti nybagte boller, hun ifølge opslaget har bagt til sin familie derhjemme.

Opslaget har høstet en stor mængde af både hjerter og kommentarer.

For en stor del af kommentarerne gælder det dog, at der langt fra er familiesnak eller bagetips i centrum.

I stedet drejer mange af kommentarerne sig om konflikten mellem Israel og Hamas. Det er langt fra bløde vendinger, der bliver brugt i flere af kommentarerne.

»Sådan ser man ud, når man er med til slå børn ihjel i Gaza,« skriver en bruger blandt andet.

»@mette mens du poster hjemmebag så dør børnene i Gaza af sult, der er hungersnød. Hvad gør du for at stoppe det?« lyder det fra en anden.

Til flere af kommentarerne går andre brugere i rette med hinanden og opfordrer til en pænere tone.

Men et af opråbene har fået et par kontante ord med fra en særlig person – nemlig statsministeren selv.

I den længere kommentar kalder brugeren 'dr.actinmyosin' blandt andet Mette Frederiksen for 'uhyggelig'.

»Igennem historien har brutale diktatorer, mordere, samt støtter af disse også haft menneskelige momenter. Folk er ikke monstre som i film. Siger ikke du er nazist, men nazisterne kyssede også deres børn, smurte madpakke, spiste makrelmadder,« lyder det blandt andet i kommentaren, der altså onsdag har fået Mette Frederiksen til at svare igen.

»Hvad i alverden bilder du dig ind? At skrive sådan til mig eller enhver anden demokratisk politiker,« lyder svaret fra statsministeren.

Det er langt fra første gang, at kommentarsporene til statsministerens instagramopslag bliver propfyldt med kommentarer, der handler om Israel/Palæstina-konflikten.

Faktisk skal man et længere stykke tid tilbage for at finde et kommentarspor, der ikke i høj grad drejer sig om den storomtalte konflikt.

Opslag om branden på Børsen, en lykønskning i anledning af Dronning Margrethes fødselsdag og et opslag om retssagen for at gøre rockergruppen Bandidos ulovlig er eksempelvis blevet overdynget af kommentarer, der opfordrer til våbenhvile og/eller fordømmelse af Israel i konflikten.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra statsministeriet til historien. Det har indtil videre ikke været muligt.

