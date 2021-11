»Jeg er stærkt målløs … for helvede … ingen er så dumme.«

Den politiske kommentator og mangeårige socialdemokratiske spindoktor Peter Mogensen kan ikke holde det tilbage. Emnet er minksagen og de slettede sms'er på blandt andre statsminister Mette Frederiksens telefon.

»Det er et kæmpe selvmål det her. Man spiller ikke fair, og det er simpelthen bare dumt,« siger Peter Mogensen videre.

Hans forundring går helt specifikt på, at politiets forsøg på at genskabe de sms'er fra blandt andet statsminister Mette Frederiksens telefon fra de afgørende dage omkring beslutningen om at aflive alle mink er overstået.

Resultatet forelå i Justitsministeriet fredag i sidste uge. Men blev først offentliggjort onsdag, dagen efter kommunal- og regionalvalget.

Det møder voldsom kritik fra flere kanter. Og direkte hovedrysten blandt de politiske eksperter, B.T. har talt med. Her er deres dom.

Jarl Cordua

»Der kan kun være én forklaring på det her. Og det er, at man ville tage hensyn til Socialdemokratiets kommunalvalg. Der er blevet opbygget et regulært spincirkus inde i Statsministeriet. Det er helt forfærdeligt, og det kommer til at betyde, at folk mister tilliden til Mette Frederiksen.«

»Der er simpelthen ingen fornuftig forklaring. Mette Frederiksen må gøre sig klart, at den her sag er alvorlig. Og det skal hun sige højt og tydeligt.«

Søs Marie Serup

»Det her er næsten Agatha Christie-skøre dimensioner, vi er ude i. Timingen er mildt sagt mistænkelig. Og man skal ikke være i tvivl, Mette Frederiksen og co. har selvfølgelig tænkt over det her. Det er på alle måder noget skrammel. Og nu kan myten om, hvad der stod i de her sms'er, bare vokse sig større.«

»Minksagen og specielt sms'erne har vendt op og ned på dansk politik. Mette Frederiksen så for kort tid siden ud til at kunne sidde som statsminister de næste seks, otte, ti år. Og lige nu er det helt lige. Og den her sag bliver først lukket til april næste år, når Minkkommissionen afsluttes.«

Peter Mogensen

»Jeg er stærkt målløs … for helvede … ingen er så dumme. Det er et kæmpe selvmål det her. Man spiller ikke fair, og det er simpelthen bare dumt. Og samtidig er det ubehageligt at tænke på, hvad regeringen, Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen ellers kan finde på.«

»Det er et politisk problem. Man kan ikke regere landet sådan. Jeg har været ansat inden for murene i det her system, og der er ingen, der er så dumme. Det her kommer tilbage med et slag, som de ikke drømmer om. Mette Frederiksen er ude i frit fald. Nu skal de komme ud og reagere ordentligt. Ikke flere makrelmadder på Instagram.«