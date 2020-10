Der er nok stadig mange danskere, der kan huske præcist, hvor de var og hvad de lavede, da Mette Frederiksen 11. marts lukkede Danmark ned.

For den socialdemokratiske statsminister er det dog lige så meget én situation inden det historiske pressemøde, der stadig står tydeligt i hukommelsen.

Det fortæller hun i et interview med Femina, hvor hun blandt andet kigger tilbage på den skelsættende dag, hvor coronapandemien ændrede danskerne hverdag.

Det skete, da Mette Frederiksen lige omkring klokken 20.30 sagde de afgørende ord på landsdækkende tv:

Sådan så det ud, da Mette Frederiksen holdt pressemøde 11. marts. Foto: Martin Sylvest

»Det jeg vil sige i aften, kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Der vil komme svære situationer nu for rigtigt mange borgere, og der bliver brug for, at vi hjælper hinanden,« lød det. Se pressemødet øverst i artiklen

I virkeligheden var beslutningen taget flere timer inden det øjeblik.

Og for at forliges med den store beslutning – hun i interviewet kalder for 'ensom' på grund af det store ansvar, der hvilede på hende som statsminister – besluttede hun sig for at gå en tur, mens travlheden i Statsministeriet stadig var enorm op til pressemødet.

Selv i dag kan Mette Frederiksen huske ruten, hun spadserede. Den førte hende forbi Nyhavn, forbi Amalienborg, forbi Skuespilhuset over den nærliggende cykelbro og så via Christianshavn tilbage til hektikken i Statsministeriet.

Undervejs betragtede hun ifølge interviewet i Femina de danskere, der var ude at gå i de københavnske gader. De danskere, der endnu ikke kendte til den beslutning, hun havde truffet.

»Dér gik jeg og kiggede på folk og tænkte: I skulle bare vide, at om meget meget kort tid, få timer, så vil jeres og mit og vores alle sammens liv være forandret,« fortæller Mette Frederiksen.

Hun blev i øjeblikket ramt af en følelse af 'vemod' og 'nødvendighed', men konkluderer, at mange ting i virkeligheden udviklede sig bedre, end det så ud til den dag i marts.

