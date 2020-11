Statsminister Mette Frederiksen har siden weekenden vidst, at det var ulovligt at kræve samtlige mink i Danmark aflivet.

Alligevel skulle minkavlerne vente indtil tirsdag formiddag, før de officielt fik besked om, at ordren om at aflive raske mink kun var en opfordring.

Dermed har regeringenstoppen med fuldt overlæg fastholdt en ulovlig ordre over for minkavlerne i mindst to døgn.

»Det er korrekt, at der er sket en fejl. En beklagelig fejl, som Statsministeriet først i weekenden bliver gjort opmærksom på,« sagde Mette Frederiksen tirsdag under Folketingets spørgetime.

Statsminister Mette Frederiksen (S) møder pressen til et Pressemøde på trappen foran salen efter mødet i Folketingssalen med udvidet spørgetime med statsminister Mette Frederiksen tirsdag den 10. november 2020.

Men i samme åndedræt placerede statsministeren ansvaret for, at minkavlerne først to døgn senere fik noget at vide, hos fødevarerminister Mogens Jensen.

»Jeg har en klar forventning om, at når der opstår fejl, så retter man op på det som minister,« sagde statsministeren.

B.T. har talt med flere minkavlere med raske besætninger, som der ikke er lovhjemmel til at aflive. De fortæller, at både politiet og forsvaret har ringet for at skynde på aflivningen både søndag og mandag.

»Hvis jeg stopper med at aflive nu, når vi det ikke til på mandag (udstukket deadline fra myndighederne, red.). Så jeg føler mig presset til at fortsætte, selv om myndighederne ikke har loven på sin side lige nu,« sagde minkavler Lars Sørensen til B.T. mandag.

Regeringen har ikke lovhjemmel til aflive mink, som ikke er ramt af coronavirus, og som ikke befinder sig inden for en radius af 7,8 km af en anden smittet minkfarm.

Han fik et brev fra Fødevarestyrelsen i fredags, hvor det helt tydeligt fremgik, at alle mink skulle tvangsaflives – raske som syge.

Tirsdag formiddag landede der så et nyt brev i minkavlernes indbakke, hvor Fødevarestyrelsen beklager og ændre ordren.

»Fødevarestyrelsen beklager meget, at det i brevet (fra fredag, red.) ikke fremgik, at der for raske minkfarme, der befinder sig længere væk end 7,8 km fra en smittet besætning, var tale om en opfordring til aflivning hurtigst muligt af hensyn til folkesundheden,« står der i brevet.

S-regeringens 'kaotiske' håndtering møder hård kritik fra branchen.

»Minkavlerne er ikke blevet behandlet ordentligt af myndighederne i hele forløbet. Og dette er endnu et eksempel på, hvordan de er blevet svigtet,« siger Flemming Nør-Pedersen, direktør for medlemmer og markeder i Landbrug & Fødevarer:

»Den lange ventetid på udmelding har jo betydet, at avlerne uden for smittezonerne har aflivet dyr i den tro, at de var pålagt at gøre det. Og det er jo helt klart en skærpelse af det ansvar, politikerne nu har for at sikre fuld erstatning til minkbranchen,« siger han.

Pernille Vermund (D) til Møde i Folketingssalen med udvidet spørgetime med statsminister Mette Frederiksen tirsdag den 10. november 2020.

Hele den borgelige blok er ligeledes kommet på kigsstigen. Efter spørgetimen i Folketinget fangede B.T. en ophidset Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige.

»Det er fuldstændig sindssygt, at regeringen ikke melder det ud til minkavlerne i det øjeblik, de finder ud af, at orden er ulovlig,« siger hun og uddyber:

»Jeg er faktisk rystet over, at landets statsminister er så uansvarlig over for mennesker, der mister deres livsværk i disse dage,« siger hun.

Pia Olsen Dyhr (SF) vil have en uvildig undersøgelse af forløbet i mink-sagen.

Det kaotiske forløb får nu et efterspil, som i sidste ende kan koste fødevareminister Mogens Jensen sin post.

Ud over flere borgerlige partier, som forlanger Mogens Jensens afgang, så kræver regeringens støttepartier også en uvildig undersøgelse af forløbet.

»Vi skylder befolkningen og særligt minkavlerne at komme til bunds i det her forløb, som bestemt ikke har været kønt fra regeringens side. Og det er vigtigt, at det bliver en uvildig undersøgelse, så det ikke er regeringen, som skal undersøge sig selv,« siger SF-formand Pia Olsen Dyhr til B.T.