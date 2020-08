Fortrolige møder, hemmelighedskræmmeri og politikere, der klapper i som en østers.

Den nye skandale i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er omgærdet af stor mystik for offentligheden.

Men allerede inden sagen mandag eksploderede, blev de allerinderste kredse på Christiansborg orienteret i dyb fortrolighed om det, der tegner sig til at blive en historisk skandale.

Iføge B.T.s oplysninger blev partilederne i weekenden indkaldt til møde i Statsministeriet med Mette Frederiksen.

Her gav statsministeren en orientering om sagen. Hendes budskab var, at det ikke så godt ud. At sagen skal undersøges til bunds.

Hun leverede det bekymrende budskab på baggrund af en omfattende analyse, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) fredag sendte til forsvarsminister Trine Bramsen.

Orienteringen hos Mette Frederiksen skete under fuld fortrolighed blandt partilederne, og derfor vidste mange forsvars- og retsordførere intet, da sagen blev meldt ud i offentligheden mandag.

Her kom det frem, at FE ifølge tilsynet har givet urigtige oplysninger samt tilbageholdt oplysninger for tilsynet om forhold i spiontjenesten.

Forsvarsminister Trine Bramsen modtog analysen fra tilsynet fredag. Foto: Mads Claus Rasmussen

FE skulle desuden have brudt dansk lov ved at have iværksat 'operationelle aktiviteter' ved at indhente 'betydelige oplysninger' om danske statsborgere.

Endelig har spiontjenesten overvåget en ansat i tilsynet, lyder anklagen.

Næste skridt bliver en omfattende uvildig undersøgelse af FE's metoder.

»Vi skal til bunds i, hvad der er sket i FE. Men det er også vigtigt, at vi respekterer den frotrolighed, som er altafgørende for FE’s arbejde, selv om der skal laves en undersøgelse af tjenesten,« siger Lars Christian Lilleholt, forsvarsordfører i Venstre.

»Det er også vigtigt, at vi respekterer den frotrolighed, som er altafgørende for FE's arbejde,« siger Lars Christian Lilleholt. Foto: Mads Claus Rasmussen

Tirsdag var han sammen med de andre forsvars- og retsordfører til et møde i Justitsministeriet. Det var første gang, at de blev orienteret om sagen.

Hos Dansk Folkeparti vil man dog gå skridtet videre og inkludere Forsvarsministeriet i undersøgelsen – og altså ikke kun FE.

Det sker, efter at tidligere departementchef i ministeriet Thomas Ahrenkiel mandag aften blev fritaget fra tjeneste, fordi han som tidligere chef for FE er indblandet i skandalen

Han skulle ellers være Danmarks nye ambassadør i Berlin fra 1. september.

»Sagen er både rystende og alvorlig. Men det er samtidig umuligt at debattere den politisk, fordi alt er fortroligt. Derfor har vi et seriøst behov for en dybdegående, uvildig undersøgelse, som også omfatter Forsvarsministeriets rolle i sagen,« siger Dennis Flydtkjær (DF), der sidder i Udvalget for Efterretningstjenesterne.

Umiddelbart før pressemeddelelsen blev sendt ud mandag, fik Udvalget for Efterretningstjenesterne også en orientering.

Udvalget, som består af fem folketingspolitikere, er underlagt den dybeste fortrolighed. Alt fra mødested og tidspunkt til indhold og dagsorden er hemmeligt, når udvalget mødes.

Før møderne skal mobiltelefonen lægges uden for lokalet, og medlemmerne må heller ikke orientere deres partiledere i dyb fortrolighed efterfølgende.

Spiontjenestens chef Lars Findsen er fritaget for tjeneste. Han afviser at have misforvaltet sit embede. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Ud over Thomas Ahrenkiel er også den nuværende FE-chef, Lars Findsen, og to andre ledende medarbejdere blevet fritaget fra tjeneste og hjemsendt.

Lars Findsen afviste mandag eftermiddag, at han skulle have misforvaltet sit embede.

Det er endnu uklart, hvilken form for dokumentation der ligger til grund for tilsynets anklager.

De Radikales forsvarsordfører, Martin Lidegaard, ser frem til en grundig undersøgelse:

Tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard er chokeret over spionskandalen. Foto: Sophia Juliane Lydolph

»Jeg bider jo mærke i, at Lars Findsen tager til genmæle. Men jeg kan ikke forestille mig, at tilsynet og regeringen går så drastisk ud, hvis der ikke er fugls føde på det,« siger han og tilføjer, at sagen har chokeret politikerne på Christiansborg.

»Jeg er selv virkelig chokeret over det her. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at man kunne misbruge både Folketinget og befolkningens tillid på den her måde.«