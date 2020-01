Barbara Bertelsen kommer til Statsministeriet fra en stilling som departementschef i Justitsministeriet.

Barbara Bertelsen skal være ny departementschef i Statsministeriet efter Christian Kettel Thomsen.

Det oplyser Statsministeriet torsdag.

Hun kommer til Statsministeriet fra en tilsvarende stilling i Justitsministeriet.

Barbara Bertelsen er 46 år og har været departementschef i Justitsministeriet i fem år. Hun tiltræder stillingen 13. januar.

Hun overtager jobbet fra Christian Kettel Thomsen, som regeringen har indstillet til posten som vicepræsident i Den Europæiske Investeringsbank.

Barbara Bertelsen var departementschef i Justitsministeriet, da Mette Frederiksen (S) var justitsminister. Dermed skal de på ny arbejde sammen.

Mette Frederiksen ser frem til at genoptage samarbejdet.

- Barbara er kendetegnet ved sin høje faglighed, sit kæmpe engagement og brede samarbejde med aktører fra alle dele af samfundet.

- Der står mange vigtige opgaver for døren for regeringen, og Barbara vil yde et centralt bidrag til at løfte disse, siger Mette Frederiksen i en pressemeddelelse.

Det er første gang nogensinde, at en kvinde bliver departementschef i Statsministeriet, fastslår Justitsminister Nick Hækkerup (S) i en pressemeddelelse.

Han takker Barbara Bertelsen for indsatsen i Justitsministeriet.

Det er langtfra første gang, Mette Frederiksen skifter departementschef. Det har hun tidligere gjort som henholdsvis beskæftigelsesminister og justitsminister.

Hovedpersonen selv, Barbara Bertelsen, glæder sig til at begynde sit nye arbejde.

Hun betegner det som en embedsmands "største privilegium" at tjene demokratiet.

Når Barbara Bertelsen på mandag overtager tjansen i Statsministeriet, bliver det Johan Legarth, som skal være departementschef i Justitsministeriet.

Han er juridisk chef i Politiets Efterretningstjeneste (PET) og har blandt andet arbejdet som afdelingschef i Justitsministeriets departement.

/ritzau/