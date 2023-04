Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er blevet forladt af 200.000 vælgere siden valget 1. november 2022. Det skriver Altinget.

Ifølge Altinget, som har lavet en ny analyse, så er det særligt en special gruppe vælgere, som har vendt statsministeren og hendes parti ryggen.

Der er tale om de »røde« socialdemokrater, som især har vendt Socialdemokratiet ryggen.

Ifølge Altingets analyse, så er 143.000 vælgere cirka vandret fra Socialdemokratiet til SF. Og netop SF har oplevet stor fremgang siden valget.

En ekspert forklarer, at det særligt er skuffelsen over Socialdemokratiets kamp for at afskaffe store bededag, der har skræmt vælgerne væk. Men også partiets ønske om at afskaffe seniorpensionen skuffer vælgerne.

»Rigtig mange røde socialdemokrater er dybt skuffede, fordi de helt fundamentalt ser Socialdemokratiet som et rødt parti, og det har de svært ved at få øje på lige nu,« siger professor og valgforsker Kasper Møller Hansen til Altinget og fortsætter:

SFs formand Pia Olsen Dyhr kan med god grund storsmile. Hun har snuppet mere end 140.000 vælgere fra Socialdemokratiet. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere SFs formand Pia Olsen Dyhr kan med god grund storsmile. Hun har snuppet mere end 140.000 vælgere fra Socialdemokratiet. Foto: Liselotte Sabroe

»Der er mange, der opfatter det som blå, liberal økonomisk politik, når man skærer ned på velfærden for at få arbejdsudbuddet til at stige,« siger han.

Selvom SF tegner sig for det største indhug i Socialdemokratiets vælgerskare, så tager Enhedslisten også godt for sig. 22.000 tidligere socialdemokrater siger nu, at de vil stemme på Enhedslisten.

Derudover er knap 14.000 og knap 13.000 gået til fordel for henholdsvis Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne.

Socialdemokratiet er løbende dalet i meningsmålingerne siden valget. Partiet fik 27,5 procents opbakning ved valget og dermed 50 mandater.

Ved seneste Voxmeter-måling fik partiet 22,8 procents opbakning. Hvis det havde været et valgresultat, så havde det udløst 41 mandater.

Hør B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen her, eller hvor du plejer at lytte podcast: