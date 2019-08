Mette Frederiksen (S) kan næppe tro sit eget held.

Venstre er i åben magtkamp, så de imaginære knive bliver kastet rundt i gruppelokalet og rammer både forfra og bagfra i det største oppositionsparti.

Og som helhed er blå blok stadig delvis groggy efter valget.

Imens har statsministeren fået mulighed for at ligge lunt i læ og få arbejdsro og tid til at komme i gang i Danmarks vigtigste embede.

»Så længe Venstre ligger i åben strid og er meget optaget af sig selv og sin egen ledelses fremtid, tror jeg ikke, Mette Frederiksen skal forvente ret megen modstand,« siger Jarl Cordua, liberal-borgerlig politisk kommentator og selv med en fortid i Venstre.

Han tilføjer:

»Nu er der jo lang tid til næste valg, og regeringen har ikke rigtig spillet ud med noget, så derfor er den heller ikke på samme måde sårbar over for kritik. På den måde har oppositionen ikke travlt. Men det er klart, at så længe man internt i Venstre bekriger hinanden, som det sker i øjeblikket, så har Mette Frederiksen næppe grund til præstationsangst.«

Søs Marie Serup, B.T.s politiske kommentator, mener situationen i Venstre har givet landets nye statsminister en begyndelse, hun end ikke turde drømme om på forhånd.

»Mette Frederiksen kunne ikke ønske sig en bedre start. Hun og regeringen får pragtfuld arbejdsro til at sætte sig ind i den nye rolle. Den offentlige interesse vil altid samle sig om en magtkamp, for den vil i sagens natur få mere fokus på grund af det drama, der er i det. Så det er helt optimale betingelser for Mette Frederiksens begyndelse i Statsministeriet. Ikke mindst når hun er i spidsen for en mindretalsregering, og der forude venter svære forhandlinger om bl.a. en tilbagetrækningsreform,« siger Søs Marie Serup.

Jarl Cordua tror, der vil gå en rum tid, før der er en samlet opposition, der for alvor kan give Mette Frederiksen modspil.

»Så længe højrefløjen er så gakket, som den er, bliver det svært at samle hele blå blok. Forventningen er, at Venstre først finder ud af, hvordan partiet skal ledes, og så skal man rykke sammen og sætte sig i spidsen for oppositionen. Før sker der ikke rigtig noget,« mener han. Cordua tilføjer:

»Men i virkeligheden er hele det her halvår et langt frikvarter for de borgerlige. For Socialdemokratiet skal stille med sit parlamentariske grundlag i finanslovsforhandlingerne. Finansloven skal bæres igennem med alt fra Enhedslisten til de Radikale. Selvfølgelig skal de borgerlige nok lege med et stykke hen ad vejen, men vi ved jo godt, hvad det ender med.«

Mens der strides om magten i Venstre, har Mette Frederiksen arbejdsro til at finde sig til rette i sin nye rolle som statsminister.

Mogens Lykketoft, Socialdemokratiets tidligere formand og tidligere formand for Folketinget, glæder sig ikke overraskende over, at Mette Frederiksen har fået gode betingelser for sin begyndelse som landets statsminister.

»Der er ingen tvivl om, at regeringen har haft fordel af, at der har været tid hen over sommeren til at komme i gang med arbejdet. Og uden at man har kastet om sig med en hel masse nye meldinger. Jeg synes, Mette Frederiksen har haft en meget stærk hånd både i overensstemmelse med de tre partier, som er grundlaget for, at der kunne dannes en regering, men også at de ministre, hun har udpeget, er et kompetent hold,« mener han.

Om den aktuelle magtkamp i Venstre set i relation til Mette Frederiksens arbejdsbetingelser:

»Alle ved, at når et parti har sådanne indre brydninger – og jeg kan ikke se, hvordan Venstre vil være i stand til at få dem afsluttet hurtigt – så er det en fordel for de andre partier, de står over for,« siger Lykketoft.