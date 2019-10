Statsministeren er tilfreds med, at FN's Sikkerhedsråd skal drøfte anspændt situation med Tyrkiet i centrum.

Det kom til at handle rigtig meget om Tyrkiets militære offensiv i Syrien, da statsminister Mette Frederiksen (S) og FN's generalsekretær, António Guterres, torsdag holdt fælles pressemøde i Statsministeriet.

- Det er et meget vigtigt skridt, at det internationale samfund står sammen og lægger det stærkest mulige pres på Tyrkiet, siger Mette Frederiksen.

Hun hentyder til, at FN's Sikkerhedsråd torsdag på et hasteindkaldt møde skal mødes for at diskutere Tyrkiets offensiv i Syrien.

Statsministeren bliver på det korte pressemøde spurgt om, hvad hun siger til den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogans, trussel om, at han er klar til at lade over 3,5 millioner syriske flygtninge vandre mod Europa, hvis europæiske lande kalder aktionen for en besættelse.

- Der er al mulig grund til at understrege alvoren i situationen. Det er et spørgsmål om, at utrolig mange civile kan komme i klemme, siger Mette Frederiksen.

António Guterres understreger, at han ser en politisk løsning som mulig, også på baggrund af det, han indtil videre har fået at vide fra officielt tyrkisk hold.

Det nordøstlige Syrien bliver kontrolleret af den kurdiske YPG-milits. Kurderne har længe været en tæt allieret med USA i kampen mod Islamisk Stat.

Den militære aktion har været varslet i et stykke tid af den tyrkiske præsident. Den kommer, efter at USA har trukket sine tropper ud af området.

Den tyrkiske regering mener, at kurderne er en trussel.

Ud over situationen i Tyrkiet og Syrien har Mette Frederiksen og António Guterres blandt andet talt om klimaudfordringerne og asylsystemer.

Det er første gang, at António Guterres er på officielt besøg i Danmark, siden han i 2017 blev FN's generalsekretær.

Portugiseren er i København i forbindelse med klimamødet C40 Global Mayor Summit som opfølgning på klimatopmødet i New York.

/ritzau/