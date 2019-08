USA's præsident såede søndag tvivl om det planlagte besøg i Danmark. Mette Frederiksen tror stadig på det.

Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), forventer stadig, at USA's præsident, Donald Trump, besøger Danmark til september.

Det siger hun til DR, efter at Donald Trump søndag såede tvivl om det planlagte statsbesøg i Danmark 2.-3. september, da han på et pressemøde i New Jersey sagde, at han kun "måske" besøger Danmark.

- Vi lægger til grund, at der kommer et besøg af den amerikanske præsident, og vi er i fuld gang med forberedelserne, siger hun til DR.

- Jeg ser rigtig meget frem til besøget. USA er vores vigtigste sikkerhedspolitiske allierede, siger hun.

Det er dronning Margrethe, der har inviteret Donald Trump på et officielt statsbesøg. Planen er, at han skal ankomme til Danmark 2. september, efter at han dagen forinden har besøgt Polen.

Under besøget er det planlagt, at Donald Trump blandt andet skal mødes med statsminister Mette Frederiksen (S).

Søndag aften dansk tid trak Donald Trump lidt i land angående besøget, da han på et pressemøde blev spurgt ind til et muligt køb af Grønland.

- Vi er en af Danmarks allierede, og vi hjælper Danmark, og vi beskytter Danmark. Jeg overvejer at tage dertil (Danmark, red.).

- Jeg tager ikke nødvendigvis helt sikkert dertil. Det gør jeg måske. Vi tager til Polen, og så tager vi måske til Danmark, sagde Donald Trump på pressemødet ifølge det amerikanske medie ABC News.

/ritzau/