Socialdemokratiets politiske ordfører fungerer stadig som vikar for sin partiformand.

Mette Frederiksen er stadig ikke ovenpå efter at have være lagt ned af et maveonde.

Her på tredjedagen af valgkampen lader hun sig derfor fortsat erstatte af sin politiske ordfører, Nicolai Wammen.

Det bekræfter han i en sms til B.T.

'Jeg er fortsat vikar for Mette Frederiksen,' skriver han og fortsætter:

'Jeg håber, at Mette er klar hurtigst muligt, og jeg ved, at hun virkelig ser frem til snart at komme ud og møde danskerne.'

Hvornår det sker, er stadig uvist. I første omgang har Wammen erstattet hende ved de første to partilederrunder.

Mette Frederiksen sagde i en Facebook-video tirsdag, at hun regnede med at være frisk igen torsdag.

»Jeg håber på, jeg satser på, og jeg arbejder på at blive klar igen snart med saltvand og citronsaft, jeg drikker. Jeg bliver ikke klar i dag. Jeg bliver det heller ikke i morgen, men jeg krydser fingre for, at jeg er klar torsdag,« lød det fra Mette Frederiksen.

Det var mandag aften, at Mette Frederiksen delte med sine Facebook-følgere, at hun siden natten til lørdag havde været indlagt.

Det skete med et billede af hendes hånd med et drop i. Tirsdag eftermiddag fortalte hun så - igen på Facebook - at hun lider af et maveonde. Om aftenen supplerede hun med en video fra hjemmet i Hareskovby.

Tirsdag eftermiddag udskrev statsminister Lars Løkkke Ramsussen (V) folketingsvalg til afholdelse 5. juni.