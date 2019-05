Mette F. går til valg på at få "de voksne" med på at løse "klimakrisen" og de unge på til at hjælpe nedslidte.

- Vi har behov for at bygge broer. Og der er især én bro, jeg gerne vil bygge: Det jeg kalder generationsbroen.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen. På valgkampens første dag måtte hun på grund af sygdom nøjes med at tale med sine følgere på Facebook via en livevideo.

Her foreslår S-formanden en generationskontrakt mellem ældre og unge i Danmark. Det bliver et af de centrale budskaber fra Socialdemokratiet i valgkampen:

- Jeg håber, at alle I voksne vil være med til at sige tre ting til vores unge: For det første, at vi skal ansætte flere pædagoger til at passe på dem, når de er små. Vi har behov for mere kvalitet om vores små børn.

- For det andet: Vil I ikke være med til, at vi tager klimakrisen på vores skuldre? Jeg oplever, at børn og unge er dybt engagerede, og de fortjener en regering, som også er det. Så skal vi voksne ikke få sagt til vores børn og unge, at vi tager klimakampen med dem?

- Den tredje ting, jeg gerne vil bede de voksne om, er at vi afskaffer omprioriteringsbidraget på de unges uddannelse, siger Mette Frederiksen.

Til gengæld beder hun de unge om at være med til at ansætte flere sosu-assistenter til at hjælpe de ældre. Og til at være med til at sende flere ældre tidligere på pension efter et langt arbejdsliv. Det skal ske via det forslag til en differentieret pensionsalder, som Socialdemokratiet har lagt frem.

- Det er den generationskontrakt, vi går til valg på at gennemføre. Vi kan så uendeligt meget sammen, vi danskere, og det er nu, vi skal vise det, siger Mette Frederiksen.

Hun håber, at kunne være klar til valgkamp fra torsdag.

/ritzau/