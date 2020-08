Det er ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) en vigtig information, at der smittes mange med ikke-vestlig baggrund.

- Forklaringerne skal med - det er nogle gang store familier i små boliger, og der arbejdes i frontlinjen. Men vi bliver også nødt til at stille spørgsmålet, om det er hele forklaringen.

- Ingen kan være i tvivl om, hvordan man skal forholde sig. Når der opstår specifikke problemer, har man et særligt ansvar for at rette op det på, siger hun på et pressemøde.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, siger på pressemødet, at kampen mod coronavirus i høj grad er regionalt og lokalt funderet.

- Vi forventer at se flere lokale udbrud. Kernen i forhold til at bevare kontrollen er de lokale indsatser.

- Vi skal fange udbruddene i opløbet og isolere dem, så vi kan få brudt smittekæderne, siger han på pressemødet.