Mette Frederiksen fik en pistol for panden forud for regeringens pludselige og overraskende kursskifte i sagen om de syriske børn og mødre.

Både Enhedslisten og Radikale Venstre gjorde det allerede i sidste del af marts klart for statsminister Mette Frederiksen, at hvis ikke børnene i de syriske lejre al-Hol og al-Roj kom tilbage til Danmark, så ville både udenrigsminister Jeppe Kofod og justitsminister Nick Hækkerup ryge.

Det skete allerede i marts op til nedsættelsen af den særlige taskforce, der skulle undersøge, om børnene kunne hjemtages alene uden deres mødre.

Det erfarer B.T. gennem flere kilder tæt på forløbet.

Udenrigsminister Jeppe Kofod og justitsminister Nick Hækkerup stod til at skulle forlade regeringen, hvis ikke der var blevet taget initiativ til at hjemtage danske statsborgere fra Al-Roj og Al-Hol lejrene i Syrien. Enhedslisten og Radikale Venstre havde begge stillet et ultimatum til regeringen. Her ses ministrene til pressemøde tirsdag 18. maj, hvor regeringen offentliggør, at tre mødre og 14 børn hjemtages.

For Radikale Venstres vedkommende var kravet så konkret, at når regeringens taskforce, der skulle undersøge, om børnene kunne hjemtages alene uden deres mødre, var færdig, så skulle børnene hjem – uanset taskforcens konklusion.

Ellers mistede begge ministre deres job.

Enhedslisten fremsætter deres krav 23. marts, hvor de klokken 12 er indkaldt til møde i Statsministeriet.

Her deltager statsminister Mette Frederiksen, mens Enhedslisten sender politisk leder Mai Villadsen og retsordfører Rosa Lund.

Statsminister Mette Frederiksen fik stillet et ultimatum af Enhedslisten og Radikale Venstre. Enten kommer de danske børn hjem de syriske lejre eller også ville partierne trække støtten til udenrigsminister Jeppe Kofod og justitsminister Nick Hækkerup.

Desuden deltager statsministerens departementschef, Barbara Bertelsen, og med digitalt er Nick Hækkerup, Jeppe Kofod samt en repræsentant for Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Enhedslisten bliver på mødet sat ind i fortrolige oplysninger om børnenes forhold i Syrien.

B.T. har ikke kendskab til mødets indhold, men det står klart, at Enhedslistens utilfredshed med processen og redegørelsen ikke er aftaget efter mødet.

Sidst på mødet logger Nick Hækkerup, Jeppe Kofod og PETs repræsentant af, og tilbage i Statsministeriets mødelokale sidder statsminister Mette Frederiksen sammen med Barbara Bertelsen og Enhedslistens Mai Villadsen og Rosa Lund.

Regeringen hjemtager nu tre kvinder og deres i alt 14 børn fra lejrene i Syrien. Havde regeringen ikke skiftet kurs, så havde Enhedslisten og Radikale Venstre stillet mistillidsvotum til to ministre, udenrigsminister Jeppe Kofod og justitsminister Nick Hækkerup.

Her gør de to folketingsmedlemmer fra Enhedslisten det klart for statsministeren, at hvis ikke børnene kommer tilbage til Danmark fra Syrien, så trækker Enhedslisten støtten til begge de ministre, som netop er logget af.

Enhedslisten vil konkret kræve ministrenes afgang på baggrund af selve processen og håndteringen af sagen, som kritiseres bredt i Folketinget.

Ifølge B.T.s oplysninger formulerer Enhedslistens repræsentanter ikke deres krav som en direkte trussel, men dog på en måde så Mette Frederiksen ikke er i tvivl om, hvad der menes.

Mette Frederiksen giver derefter udtryk for, at hun har forstået budskabet, men lover dog ikke på mødet, at børnene vender tilbage.

Mai Villadsen, Enhedslisten

Radikale Venstre besluttede sig for deres ultimatum i weekenden 20.-21. marts, efter at der fredagen forinden var møde fra morgenstunden i Udenrigspolitisk Nævn.

Her bliver udenrigsminister Jeppe Kofod bedt om at redegøre for, hvorfor oplysningerne, som Ekstra Bladet offentliggjorde 16. marts, ikke blev forelagt Folketinget.

Mere specifikt oplysningen om, at regeringen havde modtaget en rapport fra PET om, at børnene risikerer at blive kidnappet i lejrene og trænet som terrorister.

Efter mødet udtaler flere partier, at de stadig ikke har fået svar på, om regeringen kender til oplysningerne, som Ekstra Bladet påstår.

Sofie Carsten Nielsen, politisk leder af Radikale Venstre.

Især er Radikale Venstres Martin Lidegaard – som også er formand for Udenrigspolitisk Nævn – synligt frustreret og utilfreds med udenrigsministerens forklaring.

Derfor beslutter Radikale Venstres gruppeledelse i den følgende weekend sig for at gøre statsministeren klart, at hvis ikke børnene hjemtages til Danmark, så trækker partiet støtten til både udenrigsminister Jeppe Kofod og justitsminister Nick Hækkerup, erfarer B.T. fra flere kilder.

Den beslutning gør både Sofie Carsten Nielsen og Martin Lidegaard flere gange Mette Frederiksen opmærksom på efterfølgende.

Tirsdag aften 18. maj melder regeringen så ud, at den vil søge at hjemtage 19 børn og tre mødre fra lejrene i Syrien. Fem af børnene dog kun, hvis det bliver uden deres mødre, som ikke er danske statsborgere.

Udenrigsminister Jeppe Kofod til pressemøde 18. maj

I forbindelse med regeringens udmelding afholder regeringen pressemøde, hvor justitsminister Nick Hækkerup flere gange bliver spurgt ind til, om holdningsændringen skyldes, at han ellers ikke kunne fortsætte som minister.

Det afviser han.

B.T. har rettet henvendelse til Statsministeriet og spurgt, hvilken betydning det har haft for regeringens kursskifte i sagen, at regeringen har haft udsigt til at miste to ministre, hvis ikke regeringen havde ændret holdning.

Statsministeriet har ikke ønsket at kommentere sagen, men har henvist til Justitsministeriet for anliggender, der angår hjemtagelsen af børnene fra Syrien. Da kun statsministeren har kompetence til at udtale sig på regeringens vegne i denne sag, har B.T. ikke rettet henvendelse til Justitsministeriet.