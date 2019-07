Hendes forgængere havde kun én – men statsminister Mette Frederiksen (S) ansætter hele tre særlige rådgivere.

Samtidig etablerer hun et nyt såkaldt politisk sekretariat i Statsministeriet.

Det kommer til at have fokus på regeringens prioriterede projekter, politikudvikling og kommunikation, ligesom det skal styrke den strategiske ledelse af regeringen samt øge den interne koordination, skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

I spidsen for sekretariatet står 44-årige Martin Rossen, der tidligere har været Mette Frederiksens nære rådgiver og stabschef under hendes tid som partiformand.

Samtidig får han højst usædvanligt sæde i regeringens koordinationsudvalg – et magtfuldt forum, der ellers kun plejer at omfatte topministre. Han kommer også med i økonomiudvalget.

33-årige Martin Justesen, der kommer fra en stilling som afdelingschef i Socialdemokratiet og også har været en af Mette Frederiksens nærmeste samarbejdspartnere, bliver også ny særlig rådgiver.

Og endelig bliver 31-årige Sara Vad Sørensen, som hidtil har været personlig assistent for S-formanden og souschef i partiets politiske afdeling, også ansat som særlig rådgiver.

Det er ikke oplyst, hvad de tre rådgivere kommer til at koste, men tidligere særlige rådgiver for daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fik en løn på lige over en million kroner årligt.

Allerede i efteråret sagde Mette Frederiksen, at hun 'ønskede en politisk styrkelse af Statsministeriet'.

»Vi har et statsministerium, der er for lille til at være drivende i nogle af de politiske processer, som en statsminister måtte mene, er de vigtigste,« sagde Mette Frederiksen dengang til Politiken. I dag understreger hun også, at der er behov for en mere langsigtet strategi.

»Hvis det skal lade sig gøre, så er der behov for at styrke den strategiske ledelse af regeringen, og det gør vi nu ved blandt andet at oprette et politisk sekretariat i Statsministeriet.«

Med undtagelse af Finansministeriet ansættes øvrige særlige rådgivere for regeringens ministre først i august, oplyser Statsministeriet.