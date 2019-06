S-formanden har nu fået det formelle mandat til at danne en ny regering.

Helt som ventet ryddede Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, torsdag den første sten af vejen mod statsministerposten. Hun er efter en dronningerunde valgt til kongelig undersøger.

Det betyder, at det nu er Mette Frederiksens opgave at lede forhandlingerne om en ny regering, efter at Lars Løkke Rasmussen har indgivet VLAK-regeringens afskedsbegæring.

Det siger Venstres formand, efter at han torsdag eftermiddag mødte dronningen.

- Der er et flertal, som har peget på Mette Frederiksen. Derfor betros hun det hverv.

- Det er nu op til Mette Frederiksen at prøve at bygge bro over de åbenlyse uenigheder, der i hvert fald umiddelbart synes at være mellem partierne, der peger på hende, siger Lars Løkke Rasmussen.

/ritzau/