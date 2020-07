EU's såkaldte sparebande - Danmark, Holland, Sverige og Østrig - har stået stærkt sammen for at få et lavere EU-budget under forhandlinger om EU's næste syvårsbudget og en stor genopretningsfond.

Og det begynder at gå i sparelandenes retning på flere punkter under weekenden topmøde i Bruxelles.

Det mener Østrigs kansler, Sebastian Kurz, på topmødets tredje dag, søndag.

Sparebanden har også fået fornyet styrke, fordi Finland nu ofte er med på møderne, mener Kurz.

Hollands premierminister Mark Rutte, Østrigs kansler Sebastian Kurz, Finlands premierminister Sanna Marin, Sveriges statsminister Stefan Lofven og Mette Frederiksen. Foto: POOL Vis mere Hollands premierminister Mark Rutte, Østrigs kansler Sebastian Kurz, Finlands premierminister Sanna Marin, Sveriges statsminister Stefan Lofven og Mette Frederiksen. Foto: POOL

- Det giver naturligvis gruppen yderligere vægt og styrker igen vores forhandlingsposition, siger Kurz.

En finsk embedsmand siger ifølge mediet Politico, at Finland ikke har tilsluttet sig sparebanden, men "forhandler med ligesindede lande".

De fire sparelande ønsker en mindre ramme for det syvårige budget og en anden fordeling mellem direkte tilskud og lån i en stor genopretningsfond.

Og i løbet af weekendens forhandlinger er det gået sparelandenes retning.

I et revideret kompromisforslag fra lørdag foreslår EU-præsident Charles Michel at skrue på fordelingen af lån og tilskud i fonden på 750 milliarder euro.

Michel foreslår at øge andelen af lån med 50 milliarder euro, således at 300 milliarder euro skal være lån, og 450 milliarder euro skal være tilskud.

Tidligere var fordelingen 500 milliarder euro i tilskud og 250 milliarder euro i lån.

Desuden er der i det nye kompromisforslag en øget rabat på det årlige EU-kontingent for Danmark, Østrig og Sverige.

Fem lande i alt skal have rabat. Det er Danmark, Tyskland, Holland, Østrig og Sverige.

Men selv om det går i sparelandenes retning, er en aftale ikke nødvendigvis lige om hjørnet, understreger Kurz.

- Jeg tror, det er muligt at nå en aftale på dette topmøde. Men ja, selv om det er tredje dag, så er der stadig lang vej igen, siger han.

Topmødet mellem EU's stats- og regeringschefer begyndte fredag formiddag og var umiddelbart sat til at vare frem til lørdag.

Men forhandlingerne er fortsat ind i søndag, og det vides søndag eftermiddag statig ikke, om mødet ender med en aftale.