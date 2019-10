Statsministeren siger i Europaudvalget, at Storbritannien bør kunne få forlænget fristen til at forlade EU.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er åben over for en udskydelse af brexit, Storbritanniens udtrædelse af EU, som efter planen skal ske 31. oktober.

Det siger hun ved et møde i Europaudvalget i Folketinget.

- Den danske og europæiske position skal fortsat være, at vi giver en forlængelse, hvis det er det, der er et ønske om og et behov for.

- Jeg har sagt hele vejen igennem, at det entydigt er i vores interesse at holde Storbritannien tæt på og ikke få et hårdt brexit, siger Mette Frederiksen.

Ved mødet aflægger hun rapport efter EU-topmødet i Bruxelles i sidste uge.

Topmødet handlede ikke mindst om Storbritanniens udtrædelse af EU, som fortsat er kilde til megen usikkerhed.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, vandt tirsdag aften en kneben sejr i det britiske parlament om at forlade EU med en aftale. Det skete med stemmerne 329 for og 299 imod.

Aftalen blev i sidste uge godkendt på topmødet af EU's stats- og regeringsledere.

Til gengæld måtte premierministeren med stemmerne 322 imod og 308 for indkassere et nederlag i en anden væsentlig afstemning.

Den handlede om tidsplanen for de nødvendige lovvedtagelser, som skal føre til den britiske udtræden af EU.

Boris Johnson havde planlagt, at Storbritannien skulle forlade EU som hidtil planlagt med udgangen af oktober, men den plan blev altså forkastet af parlamentet.

Storbritannien vedtog ved en folkeafstemning i sommeren 2016 at forlade EU. Det skete med et knebent flertal.

Siden er datoen for udtrædelsen blevet udskudt flere gange.

