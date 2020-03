Antallet af smittede danskere stiger drastisk dag for dag.

Fredag aften lyder tallet på 801 corona-smittede danskere, hvoraf 23 er indlagt, fire ligger på intensivafdelinger, og to er i kritisk tilstand.

Men på pressemødet fredag aften gav statsministeren udtryk for, at regeringen regner med, at der er et betydeligt mørketal.

Dermed er antallet af smittede danskere sandsynligvis en del højere, end de aktuelle 801 tilfælde.

Lukker grænserne

Den voldsomme smitte af coronavirus fik fredag aften regeringen til at lukke de danske grænser - både til lands, til vands og i luften - i foreløbigt en måned.

BT spørger: Det at regeringen tager så drastiske tiltag i brug, er det et udtryk for, at regeringen mener, at der gemmer sig et stort mørketal i antallet af smittede?

»Vi forventer mørketal. Når jeg sidder og kigger ned over tallene over lande og regioner, så regner vores myndigheder med, at der er et mørketal globalt. Og det er der også herhjemme,« siger Mette Frederiksen.

Lukningen af grænserne træder i kraft lørdag kl. 12 og betyder, at alle udlændinge, der ikke har et »ankerkendelsesværdigt formål i Danmark,« vil blive afvist ved grænsen, havne og lufthavne.

Danamrk følger Italien

Det er ikke nærmere defineret, hvad et 'ankerkendelsesværdigt formål' er. Men det er typisk, at man enten arbejder eller bor i Danmark. Der vil derimod blive lukket for familiebesøg fra udlandet og lignende.

Danmark slutter sig nu til en lille klub af europæiske lande, som lukker grænsen. I går og i dag har Italien, Tjekkiet, Ungran og Østrig taget det samme drastiske skridt.

Flere andre EU-lande har ellers advaret kraftigt imod, at de enkelte lande lukker grænserne. Det skal i stedet løses på EU-plan, mener lande som Belgien, Luxembourg og Kroatien.

Regeringen har dog informeret EU og vores nabolande med positiv respons, understreger Mette Frederiksen.

»Vores nabolande viser stor forståelse for de her tiltag. Både vores nabolande og andre europæiske lande vil vi løbende være i kontakt med,« siger hun.

Indtil videre kan danskerne frit bevæge sig rundt i landet med tog, fly og bus - dog med visse begrænsninger.

Men Mette Frederiksen kunne på pressemødet ikke afvise, at der også vil blive lavet restriktioner mod at rejse mellem de forskellige landedele.

»Vi overvejer alt lige nu. Jeg kan ikke give et nagelfast svar på, hvad der sker i næste uge. Men generelt er anbefalingen fra myndighederne, at vi undgår alt unødvendig aktivitet, og det gælder også den kollektive trafik,« siger Mette Frederiksen.