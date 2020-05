Statsminister Mette Frederiksen (S) har gang på gang fortalt danskerne, at Danmark er et af de hurtigste lande til at genåbne samfundet.

Men når det gælder grænseåbningen, er Mette Frederiksen nu blandt de mest forsigtige statsledere i Europa.

Mens de hårdest ramte lande som Italien og Spanien åbner for international turisme i juni eller starten af juli, holder Mette Frederiksen grænserne lukkede for international turisme frem til 31. august - som minimum.

Kun tyske, norske og islandske turister kan rejse til Danmark fra den 15. juni, hvis de har booket over seks overnatninger på forhånd.

Kristian Thulesen Dahl (DF) ankommer til sættemøde om klimaforhandlinger mellem Folketingets partier og Regeringen i Finansministeriet i København, tirsdag den 26. maj 2020. Foto: Philip Davali Vis mere Kristian Thulesen Dahl (DF) ankommer til sættemøde om klimaforhandlinger mellem Folketingets partier og Regeringen i Finansministeriet i København, tirsdag den 26. maj 2020. Foto: Philip Davali

Det er en kæmpe mavepuster for turistbranchen, som lige nu taber omkring 200 mio. kr. om dagen.

»Jeg havde ikke forestillet mig en så vidtgående beslutning. At man kun tillader rejser til Tyskland, Norge og Island er uhørt, selv i en coronatid,« siger Lars Thykier, direktør for Danmarks Rejsebureau Forening.

Mette Frederiksens meget forsigtige grænseåbning møder hård kritik fra de borgerlige, som slet ikke forstår, hvorfor grænsebommen skal lukke hollændere, franskmænd og briter ude af Danmark hele sommeren.

»Det er en overforsigtig tilgang fra statsministeren. Vi har en turistbranche og hotelbranche, som bløder. Og når vi ser, at andre europæiske lande kan åbne op for turisme i juli, så er det uforståeligt, at Danmark venter til hen på efteråret,« siger Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti.

Jakob Ellemann-Jensen (V) ankommer til sættemøde om klimaforhandlinger mellem Folketingets partier og Regeringen i Finansministeriet i København, tirsdag den 26. maj 2020.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Jakob Ellemann-Jensen (V) ankommer til sættemøde om klimaforhandlinger mellem Folketingets partier og Regeringen i Finansministeriet i København, tirsdag den 26. maj 2020.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Også Venstre langer ud efter Mette Frederiksen. Formand Jakob Ellemann-Jensen vil give flere nationaliteter lov til at tage på ferie i Danmark henover sommeren.

»Jeg håber, at der ligger en sundhedsfaglig begrundelse bag. Turisterne, der kommer Spanien og Italien har også grobund for at komme til Danmark. Det vil også kunne få flyene i Danmark på vingerne igen, så Danmarks største arbejdsplads, Københavns Lufthavn, kan komme i gang igen,« siger Venstre-formanden og uddyber:

»Vi kan blive så overforsigtige, at det kan komme til at koste vores samfund ufattelig mange penge,« siger han.

Selv om blandt andre Italien, Spanien, Belgien og Grækenland åbner for turister i juni og starten af juli, frarådes danskerne at booke rejsen til sydens sol. Frem til den 31. august fraråder Udenrigsministeriet nemlig alle ikke-nødvendige rejser til alle lande på nær Norge, Tyskland og Island.

Statsminister Mette Frederiksen, Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, Udenrigsminister Jeppe Kofod og Justitsminister Nick Hækkerup holder pressemøde i Statsministeriet fredag den 29. maj 2020 Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Statsminister Mette Frederiksen, Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, Udenrigsminister Jeppe Kofod og Justitsminister Nick Hækkerup holder pressemøde i Statsministeriet fredag den 29. maj 2020 Foto: Liselotte Sabroe

Regeringen er dog i dialog med Sverige og Finland henover sommeren for at se, om man kan tillade turisme fra Sverige før den 31. august.

På pressemødet fredag spurgte B.T. udenrigsminister Jeppe Kofod om, hvorfor regeringen holder grænserne lukkede for store dele af Europa indtil den 31. august.

»Det, vi har opnået i kampen mod corona, må vi ikke sætte over styr. Derfor åbner vi grænsen gradvist og ansvarligt. Vi åbner først mod nabolandene, og derefter tager vi bestik af pandemien, før vi åbner mere. Det er den strategi, vi har valgt i Danmark ud fra et forsigtighedsprincip,« svarede han.

Udenrigsministeren appellerede samtidig til danskerne om ikke at tage til andre lande end Norge og Tyskland i sommeren.

»Der vil være en alt for stor risiko for at bringe smitte til Danmark, hvis vi lader danskere rejse rundt i Europa,« siger Jeppe Kofod.