Mette Frederiksen ser fattet ud, da hun kommer ud fra backstage-området bag hovedscenen i Fælledparken.

Selv om folk har buh'et af hende, overdøvet hendes tale og råbt »hykler« af hende.

»Jeg forstår ikke, man bare råber af andre. Men sådan er den yderste venstrefløj,« siger Mette Frederiksen til B.T.

»Jeg stoppede min tale på et tidspunkt, men det var fordi de begyndte at slås nede foran scenen, Jeg kan jo ikke stå og kigge på en slåskamp lige foran mig. Jeg hader vold.«

Men du forkortede din tale?

»En 1. maj tale bliver ændret i løbet af dagen. Sådan er det.«

Tale og tumult under Mette Frederiksen (S) på arbejdernes internationale kampdag markeres i Fælledparken i København, onsdag den 1. maj 2019. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Tale og tumult under Mette Frederiksen (S) på arbejdernes internationale kampdag markeres i Fælledparken i København, onsdag den 1. maj 2019. Foto: Liselotte Sabroe

Hvad mener du om at de råbte 'hykler' af dig?

»Det gør de jo altid. Den yderste venstrefløj råber og somme tider smider de med ting. Det må vi bare tage afstand fra,« siger Mette Frederiksen.

S-formanden blev ellers tydeligt overrasket over den voldsomme, verbale modtagelse hun fik i Fælledparken.

Der blev råbt 'hykler' og 'racist' meget højt og Mette Frederiksen forsøge at adressere uromagerne fra scenen, men uden held.

»Der står en foran scenen og råber, og hans ansigt er mere rødt end hans røde fane,« sagde Mette Frederiksen.

Kort efter opstod der tumult, hvor nogle unge DSU'ere blev slået og blev presset op af et hegn. Gerningsmændende var ifølge DSUs formand Frederik Vad Nielsen folk fra 3Fs byggegruppe samt antifascister og anarkister.

Overborgmester Frank Jensen (S) på arbejdernes internationale kampdag markeres i Fælledparken i København, onsdag den 1. maj 2019. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Overborgmester Frank Jensen (S) på arbejdernes internationale kampdag markeres i Fælledparken i København, onsdag den 1. maj 2019. Foto: Liselotte Sabroe

Politiet mødte op og fjernede nogle af ballademagerne. Men de hadefulde tilråb fortsatte under resten af Mette Frederiksens tale.

Inde i flokken foran scenen var der mange skænderier mellem uromagere og socialdemokrater.

Mens uromagerne 'hykler', bad partiets tilhængere dem om at 'holde kæft' og 'skride´.

Bortset fra den ondskabsfulde stemning foran hovedscenen, var der ellers lagt op til en perfekt 1. maj for S-formanden. Meningsmålingerne går kun fremad. I den nyeste YouGov-måling for B.T. fører rød blok med 96 mandater i Folketinget, hvis der var valg nu. Regeringspartierne, DF og Nye Borgerlige må nøjes med 79.

Desuden har Altinget lige regnet ud, at Socialdemokratiet igen er største arbejderparti i Danmark - en titel, DF de sidste fem år har været indehaver af. Mere end hver 4. danske arbejder vil sætte kryds ved Socialdemokratiet. Og dertil kommer, at der er max 6 uger tll næste valg, som Mette Frederiksen står til at vinde stort.

Men socialdemokrater skal være ydmyge, og alt kan ske, advarer Københavns overborgmester Frank Jensen (S), som B.T. talte med inden balladen brød løs.

»Målingerne giver godt humør, men valg i Danmark er altid tætte, og alt kan ske,« siger han.

»Vi håber naturligvis på, at Mette Frederiksen bliver Danmarks næste statsminister. Men den er ikke hjemme. Vi skal knokle konstant og være ydmyge,« siger Frank Jensen.

Fælledparken er og bliver en udfordring for Socialdemokratiets formand 1. maj uanset om det går godt eller dårligt.

Folk kastede æg og tomater efter Poul Nyrup Rasmussen da han talte i Fælledparken 1. maj 1992, og han turde simpelthen ikke tale der de næste ti år, men vendte først tilbage, da han ikke længere var statsminister. Helle Thorning-Schmidt blev i 2014 overdøvet af fløjte-aktivister, og året før blev folk rundt om i landet arresteret for at skyde på hende med en vandpistol, kaste tomater efter hende og moone af hende.