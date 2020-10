Mette Frederiksen (S) har en klar opfordring til danskerne i kølvandet på, at der søndag blev sat smitterekord:

'Kom nu Danmark. Lad os stå sammen mod corona.'

Sådan skriver statsministeren i et opslag på sin Facebook-profil, hvor hun også gør det klart, at søndagens smittetal ganske enkelt er for højt – også selv om flere er blevet testet, og der har været en ekstra time med i optællingen på grund af vintertid.

945 blev bekræftet smittet med coronavirus søndag, hvilket altså er det højeste daglige smittetilfælde i Danmark, siden pandemien brød ud i vinter.

Fredag holdt myndighederne pressemøde, hvor statsminister Mette Frederiksen annoncerede en række nye restriktioner og tiltag, som forhåbentligt skal medvirke til at nedbringe smittespredningen i det danske samfund.

Inden pressemødet skrev statsministeren på Facebook, at restriktionerne er lavet med udgangspunkt i at holde så meget som muligt af samfundet åbent, mens man til gengæld skruer helt ned for sociale arrangementer.

De nye restriktioner betyder blandt andet, at danskerne fra og med 29. oktober skal bære mundbind alle steder indendørs, hvor offentligheden har adgang - eksempelvis i dagligvarebutikker, varehuse og storcentre.

Forsamlingsforbuddet blev sænket til ti personer, og fra og med 26. oktober vil det desuden ikke være tilladt at sælge alkohol efter klokken 22 – heller ikke i kiosker eller dagligvarebutikker.