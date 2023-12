Selvom kritikken er haglet ned over regeringen, mens billeder af et døende dansk havmiljø har fyldt fladerne i medierne, kan regeringen godt være stolt af sin indsats på miljøområdet.

Det mener i hvert fald statsminister Mette Frederiksen selv.

De seneste måneder har blandt andet Berlingske og Politiken dokumenteret, hvor slemt det i virkeligheden står til med det danske havmiljø. Billeder, der har fået en lang række politikere til at råbe vagt i gevær og kræve, at regeringen gør noget ved problemerne – nu.

Senest har miljøminister Magnus Heunicke fået voldsom kritik fra både eksperter og politikere for ikke at have indkaldt folketingets partier til én eneste forhandling på miljøområdet i et helt år.

Heunicke har også netop fået æren at af blive kåret som »Årets yndlingsoffer« af Svikmøllen, hvor prisen fra scenen blev begrundet med at »han intet har lavet.«

Men ifølge Mette Frederiksen er det altså forkert, at regeringen ikke handler på miljøområdet.

Hvordan vil du egentlig selv vurdere regeringens egen indsats på det grønne område?

»Vi har fået landet en finanslov, hvor vi har fået afsat flere penge til blandt andet vores havmiljø. Det er rigtig, rigtig positivt. Vi har fået aftalt en stor havplan og har – synes jeg – nogle rigtig vigtige ideer i forhold til eksempelvis havvind. Så er der nogle ting, som udfordrer os, og det er, at mange af de grønne projekter forsinkes. Der er ganske enkelt for mange snubletråde,« siger Mette Frederiksen.

Hun uddyber, at en del af problemet handler om, at tingene »i Europa« tager for lang tid.

»Det er vi gået i gang med at udfordre, og håber også snart at kunne præsentere, hvor vi forventer lovgivninger, så vi kan speede processen op. Når eksperter i hele verden vurderer, hvilket land, der gør mest for den grønne dagsorden, så ligger Danmark faktisk allerøverst. Så selvom jeg også er utålmodig og gerne vil have endnu mere fremdrift, så synes jeg også lige, vi kan tillade os at være stolte over, at vi ligger i toppen.«

Der er tale om både danske eksperter og et bredt udsnit af partier i Folketinget, der siger, at regeringens ambitionsniveau ganske enkelt ikke er højt nok. Hvem - udover dig eller regeringen - synes, der sker nok?

»Jeg sagde ikke, at der skete nok. Jeg tillader mig et øjeblik at glæde mig over, at når hele verden kigger på alle andre lande, så ligger Danmark i front. Også selvom jeg ikke synes, vi gør nok – så det var forkert, det du sagde (henvendt til B.T.s journalist, red.). Det er ikke rigtigt, at der ikke er sket noget på miljøområdet. Vi har lige lavet en finanslov, hvor ikke mindst havmiljøet får flere penge.«

Men det er jo initiativer, der først bliver til virkelighed engang i i løbet af næste år?

Det svarede Mette Frederiksen ikke på før hun gik videre til et andet spørgsmål.

I alt 11 af Folketingets 12 partier blev ved den nyligt indgåede finanslovsaftale enige om at afsætte i alt 405 millioner kroner til at forbedre vandmiljøet i Danmark over de næste fire år.

Penge, som primært skal gå til flere konsulenter og andre indsatser, der kan sætte tempo på at udtage landbrugsjord, så færre kvælstoffer og pesticider havner i havet, søer, åer og drikkevandet.

