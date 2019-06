»Tåkrummende pinligt.«

Sådan betegner politisk kommentator Søs Marie Serup episoden, hvor Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, pludselig under duellen med Lars Løkke Rasmussen søndag aften på DR1 trak en elpære op af lommen for derefter at gå i sort.

For hovedpersonen selv har den lille svipser, som hun først opdagede 'omfanget' af efter selve duellen, ikke givet anledning til mange panderynker, og over for B.T., som mandag fangede den socialdemokratiske statsministerkandidat under roseuddeling på Frederiksberg ved København, tog hun hændelsen med ophøjet ro.

»Jeg tænkte i virkeligheden ikke ret meget over det, da jeg stod der. Den meget intense diskussion, vi havde, Lars Løkke og jeg, kørte jo bare videre. Så jeg blev faktisk lidt overrasket over, hvor meget det fyldte bagefter.

Fortryder du, at du havde pæren med?

»Nej, det gør jeg ikke. Det mest menneskelige i verden er da at begå fejl. Klappen gik ned. Og det var vel en fejl. Men så er det jo bare at grine ad sig selv,« siger Mette Frederiksen og kommer samtidig med et godt råd til de mange unge mennesker, der lige nu står foran en lang eksamensperiode, hvor klappen ligesom S-formanden kan risikere at gå ned:

»Mit bedste råd til de mange unge mennesker, der skal til eksamen: 'Lad være med at tage en pære med'.«

Mindre pære, mere mælk

Elpæren, som Mette Frederiksen præsenterede, skulle bruges som illustrativ rekvisit til at forklare, hvor lidt skatten vil stige, hvis hun bliver statsminister.

Andre smarte tv-dueltricks: Det er langt fra første gang, at en statsministerkandidat under en direkte tv-duel gør noget bemærkelsesværdigt eller medbringer en bestemt rekvisit for at understrege en særlig pointe. Under valgkampen i 2001 begyndte Socialdemokratiets daværende formand Poul Nyrup Rasmussen pludselig at rive sider ud af Anders Fogh Rasmussens bog 'Fra socialstat til minimalstat'.



I 2011 hev Lars Løkke Rasmussen en gul seddel op af lommen og klaskede den på pulten foran Helle Thorning Schmidt. Listen indeholdt en række af Thornings påstande under valgkampen, som Løkke mente at kunne tilbagebevise.

Men klappen gik ned, og elpæren kom aldrig til at funkle som den lysende idé, den var tænkt som.

»Det kan sagtens være, at det kunne have gået bedre. Men det kunne aldrig blive godt. En elpære. Det er simpelthen for mærkelig en ting. Jeg bliver 45 til sommer, og jeg tror aldrig, at jeg har købt sådan en pære. Det havde været smartere at tage fat i noget, som den almindelige dansker med jævne mellemrum investerer i,« lyder dommen fra Søs Marie Serup.

Den politiske komentator mener, at en liter mælk havde tjent Mette Frederiksen bedre.

»Men den kan man ikke have i lommen, og så er det rigtige at lade være med at tage noget med.«

»Eksamen på speed«

Ifølge Søs Marie Serup er det umuligt at sige, hvem der har fået idéen med pæren.

Typisk er det en lille lukket gruppe, der forbereder duellen, og det kan være i den proces, at nogen kommer op med idéen.

Derfor mener Søs Marie Serup heller ikke, at man kan hæfte ansvaret på en enkelt person. Ud over den, der tager idéen med videre:

»I sidste ende er det jo politikerens egen opgave at vurdere, om det holder. Og generelt hvis man skal lave sådan nogle ting, kan det være en god ting at teste det inden.«

Mette Frederiksen fejrede mandag FN's World Bicycle Day med at deltage i en cykelkaravane igennem København. Undervejs stoppede hun på Frederiksberg for at dele roser ud. Foto: Philip Davali Vis mere Mette Frederiksen fejrede mandag FN's World Bicycle Day med at deltage i en cykelkaravane igennem København. Undervejs stoppede hun på Frederiksberg for at dele roser ud. Foto: Philip Davali

Søs Marie Serup kan dog udmærket forstå, at klappen gik ned for Mette Frederiksen, og kalder presset under sådan en debat for 'umenneskeligt'.

»Det er jo eksamen på speed, vi taler om.«

Kamp mellem hjernefunktioner

Albert Gjedde, der er hjerneforsker og professor på Syddansk Universitet, forklarer, hvad der sker, når 'øhhh...' og 'hvad er det nu, det hedder...' er de eneste sætninger, der melder sig på lystavlen.

Han fortæller, at hukommelsen kan sammenlignes med en gammeldags grammofonplade, der løbende bliver indspillet og afspillet på i vores hjerne.

»Men hvis man ikke har tilstrækkelige stikord, der kan lede hen til det rigtige sted på grammofonpladen, kan der gå noget tid, før man finder frem til det sted. Og det kan blive til pauser og stammen i ordene.«

»Generelt er det et udtryk for en konkurrence mellem to hjernefunktioner, der er helt modsatrettede.«