»I kan være meget stolte af jeres far.«

Sådan lyder det mandag formiddag fra landets statsminister, Mette Frederiksen (S), i en personlig besked til – og om – den nu tidligere formand for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen.

På et pressemøde meddelte han for kort tid siden, at han trækker sig efter fire år som formand for Venstre.

Samtidig stopper han også som økonomiminister og vinker farvel til dansk politik.

Her ses de sammen i januar i år. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses de sammen i januar i år. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

I et længere opslag på Instagram sætter Mette Frederiksen, som Ellemann-Jensen har dannet regering med i knap et år, nu ord på den udvikling:

»Jeg har kendt Jakob i mange år. Som konkurrent. Men i de sidste mange måneder særligt som en værdifuld kollega. Der kender ansvarets pris. Og med stor politisk ihærdighed har kæmpet for sine og Venstres politiske mærkesager,« skriver hun:

»Det har ikke været nemme løsninger, der har karakteriseret Jakob. Han har kæmpet for det, han mener er det rigtige for Danmark og for Venstre – også når det betød modvind. Det har jeg virkelig stor respekt for. Den respekt er ikke blevet mindre i dag.«

Videre skriver hun, at hun er 'personligt ked af', at Jakob Ellemann-Jensen helt siger farvel til dansk politik:

»Dansk politik er krævende. Og derfor også en stor tak til Jakobs hustru, Anne Marie. Tak for at vi har måttet låne Jakob flere timer i døgnet, end han har været sammen med jeres familie,« skriver hun, før hun også sender en hilsen til den nu afgående partiformands tre børn:

»Og Jakobs tre børn skal vide, at I kan være meget stolte af jeres far.«

Sammen med hustruen Anne Marie har Jakob Ellemann-Jensen en søn. Fra et tidligere forhold har han to børn.

»Kære Jakob: Mange tak for samarbejdet. For dit politiske mod. For den retning, du har været med til at sætte for Danmark. For at tage ansvaret på dig. Ikke mindst i en tid, hvor der er behov for samarbejde. For at finde hinanden på tværs af politiske forskelle,« slutter Mette Frederiksen sit opslag.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Mette Frederiksen (@mette)

Jakob Ellemann-Jensen overlader sit mandat til sin suppleant, fortalte han på et pressemøde mandag klokken 10.

Næstformand og formand for Region Syddanmark Stephanie Lose (V) overtager det organisatoriske arbejde i partiet frem mod landsmødet.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) overtager foreløbig økonomiministeriet.

Venstre holder landsmøde i Herning 18. november.