»Topmålet af arrogance.«

Sådan beskriver S-formand Mette Frederiksen Lars Løkke Rasmussens angreb på hende i pensionsdebatten efter duellen hos DR søndag aften.

Løkke havde til gengæld kaldt Mette Frederiksen plan om en ret til tidligere tilbagetrækning for »et stort bluffnummer«.

Dermed er tonen lagt for den kommende valgkamp, og et af valgets vigtigste omdrejningspunkter identificeret.

Efter debatten bliver Mette Frederiksen spurgt, hvad hun siger til, at Lars Løkke Rasmussen kalder hendes pensionsforslag 'det største bluffnummer i dansk politik i generationer'.

»Jeg synes, det er topmålet af arrogance, og Christiansborg når det er værst,« siger Mette Frederiksen.

»Vi står med det problem, at en række gode solide danske lønmodtagere ikke kan forlade arbejdsmarkedet, fordi deres efterløn er blevet ødelagt. Så står der en socialdemokratisk formand, der gerne vil løse det problem, og hans svar er, at det er et bluffnummer,« siger Mette Frederiksen.

Hverken i debatten eller efterfølgende ville hun præcist konkretisere, hvem det er, der kan forlade arbejdsmarkedet tidligere, ud over at de er nedslidte.

Det drejer sig dog sandsynligvis om folk, der er startet tidligt på arbejdsmarkedet og har været der i over 40 år. Regeringen mener, at 3 mia. kroner kun er nok til, at 2.850 personer kan komme tidligere på pension. Socialdemokratiet har tidligere nævnt, at de mener, det snarere drejer sig om 7.000.

»Lars Løkke burde bruge sin tid og energi på at finde et svar til de nedslidte. Det gør han ikke,« siger Mette Frederiksen.

Lars Løkke var mere kortfattet efter debatten.

»Jeg synes, det var en rigtig god debat. Jeg håber, vi får mange flere af dem, når valget engang bliver udskrevet,« lød det fra Lars Løkke.