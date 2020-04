Socialdemokratiet står til den største opbakning i 30 år.

Landets statsminister, Mette Frederiksen (S), og hendes parti ville få selskab af intet mindre end 17 nye partifæller, hvis det var i dag, danskerne skulle i stemmeboksen.

Det viser en ny måling, som Epinion har foretaget for DR og Altinget.

Ifølge målingen vil Socialdemokratiet få hele 35,1 procent af stemmerne, hvis der var valg i dag. Ved folketingsvalget for knap et år siden, fik de 25,9 procent.

Ifølge DR's politiske korrespondent Christina Cordsen er det Mette Frederiksens håndtering af coronakrisen, der har imponeret danskerne.

Statsministeren skal dog ikke klappe alt for højt i hænderne endnu, vurderer korrespondenten over for sit eget medie.

»Alle ved, at den slags kriseopbakning ikke nødvendigvis varer ved, når hverdagen en dag igen melder sig. Målingen er et øjebliksbillede, som Mette Frederiksen mest af alt kan se som danskernes anerkendelse af hendes krisehåndtering,« lyder dommen.

DR har talt med Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, som selvfølgelig er yderst tilfreds med den ekstremt gode måling i 30 år. En måling, der ville betyde, at partiet for første gang i 30 år ville få over 65 mandater i folketingsgruppen.

Han tolker - ligesom Christina Cordsen - målingen som en anerkendelse af regeringens håndtering af coronakrisen.

Han påpeger samtidig, at Socialdemokratiet ikke har klaret skærene alene.

»Det er på sin plads at udstrække den anerkendelse, som jeg tror det er udtryk for fra vælgerne, til alle partier som lige nu er med til at lave brede aftaler og i det hele taget arbejde sammen om at få vores land så godt som muligt igennem den her epidemi,« siger han til DR.

På trods af målingen maner Jesper Petersen til ro, da der trods alt først er folketingsvalg igen om tre år.