Socialdemokratiet fastslår, at partiet blandt andet vil afskaffe regeringens årlige besparelser på uddannelse.

København. Det skabte med det samme latter i blå blok i Folketingssalen under torsdagens åbningsdebat, da Mette Frederiksen sagde:

- Der var ikke ét ord fra statsministeren om behovet for at skabe udvikling og nærhed i hele landet. Det er uholdbart.

Socialdemokratiets formand kommenterede fra talerstolen statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) åbningstale fra Folketingets åbning i tirsdags.

- Socialdemokratiets budskab i dag er enkelt. Det er tid til at sætte velfærden først, siger Mette Frederiksen.

- Det går godt i Danmark. Det skal vi bruge klogt. På en måde, der kommer alle til gavn. Og som stiller Danmark stærkere. Ikke bare næste år. Men også om fem og ti år, siger hun.

Der skal træffes de "rigtige valg", mener hun.

- Vi vil afskaffe regeringens årlige besparelser på uddannelse. Det er urimeligt, at regeringen med den ene hånd skærer ned på erhvervsuddannelserne.

- Forhindrer de unge håndværkere i at blive så dygtige, som de kan blive - for med den anden hånd at åbne for konkurrerende faglært arbejdskraft fra tredjelande, siger Mette Frederiksen.

S-formanden henviser til det såkaldte omprioriteringsbidrag på uddannelsesområdet.

Omprioriteringsbidrag er et andet ord for årlige besparelser på to procent. Det har i mange år været praksis, at statslige institutioner skulle skære to procent årligt, så pengene kunne bruges andre steder i den offentlige sektor.

Da Løkke kom til magten i 2015, blev det udvidet til også at omfatte uddannelsesinstitutioner.

Regeringen har meddelt, at den vil lade omprioriteringsbidraget fortsætte på uddannelsesområdet frem til 2022. Herefter skal de enkelte institutioner fortsat spare. Men pengene skal føres tilbage til uddannelsessektoren.

- Det handler ikke om, hvorvidt højtspecialiserede medarbejdere skal have adgang til Danmark. Det skal de selvfølgelig, og det har de i dag, siger Mette Frederiksen.

- Når virksomhederne efterspørger flere medarbejdere, hvorfor så ikke satse på alle dem, der i dag står uden for arbejdsmarkedet? De næsten 50.000 unge, der slet ikke er i gang med en uddannelse eller arbejde.

- De alt for mange kvinder med ikkevestlig baggrund, der i dag ikke går på arbejde. Ja, alle de arbejdsløse europæere.

- Det er en bemærkelsesværdig lempelse af udlændingepolitikken, regeringen her foreslår, siger hun.

Regeringen vil gøre det lettere for danske virksomheder at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Først og fremmest ved at sænke grænsen for den såkaldte beløbsgrænse til 330.000 kroner.

Det betyder, at man som borger i et af 12 navngivne lande uden for EU ikke længere behøver tjene 417.794 kroner for at få en arbejdstilladelse.

Foruden Socialdemokratiet er også Dansk Folkeparti imod, at beløbsgrænsen sættes ned.

I sin tale slog Mette Frederiksen også fast, at Socialdemokratiet går til valg på, at der skal ansættes 1000 flere sygeplejersker til sundhedsvæsnet. Den melding var allerede fremme onsdag.

/ritzau/