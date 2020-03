Det er ikke for sjovs skyld, at myndighederne har været ude og opfordre folk til at aflyse arrangementer med over 1000 deltagere.

Det siger Mette Frederiksen fredag aften til TV 2.



»Den stemning, der har været af, at denne her sygdom ikke er farlig, den vil jeg gerne anholde.«



»Man bliver nødt til at høre efter (myndighedernes anbefalinger, red). Det handler ikke om, om den enkelte dansker selv føler sig udsat. Det handler om, hvem der kan blive udsat,« siger Mette Frederiksen og understreger gamle og kronisk syge, som eksempler på sidstnævnte.

Statsministeren siger også, at hvis anbefalingerne ikke bliver fulgt, så er myndighederne nødt til at overveje, om de skal tage yderligere skridt.



»Man må ikke kun tænke på sig selv - alle skal tage hensyn til hinanden nu,« lyder det afslutningsvis fra Mette Frederiksen.