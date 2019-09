Statsministeren indtog torsdag morgen talerstolen på fagforeningen 3F's kongres med stående klapsalver fra salen.

Det fortsatte også, da Mette Frederiksen nævnte solidaritet, roste 3F's arbejde og talte om uretfærdighed i samfundet. Men én ting fik nogen til at buhe.

Halvvejs i sin tale nævnte statsministeren Dansk Folkeparti, og der blev hun ikke afbrudt af en klapsalve, men derimod af nogens utilfredse protest.

»Arhh,« reagerede Mette Frederiksen og stoppede sin tale. »Det er for let at buhe ad sin modstander. Brug dine argumenter.«

Det blev også til en løftet pegefinger fra statsministeren i forbindelse med sagen om 3F i Københavns Lufthavn.

Her har det været fremme, at et 3F-medlem har brugt trusler og 'bøllemetoder' mod en sæsonansat SAS-bagagemedarbejder, der er medlem af en anden fagforening.

»Chikane er selvfølgelig uacceptabelt. Lovgivningen er ret klar i Danmark på det område,« sagde hun.

»Når det er sagt, forstår jeg godt, at kollegerne gerne vil have, man står sammen og er organiseret inden for arbejdsmarkedet. Men det skal selvfølgelig være inden for lovens rammer.«

Resten af taletiden brugte statsministeren på at høste bifald og lette grin.

»Skattesystemet. Man ved snart ikke, om man skal græde eller grine,« sagde hun med henvisning til de aktuelle skandaler med Danske Bank og Nordea.

I forbifarten fik Mette Frederiksen også flere gange forklaret, at der formodentlig vil være nogen, som synes, at regeringen alt for langsomt skaber resultater og forandringer.

Det vil nogen formentlig også mene om tre år, forklarede hun.

Men lige nu og her kunne Mette Frederiksen på kongressen i Aalborg slå et slag for sit pensionsløfte, som hun lover at indfri, og afskaffelsen af omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet.

»Det er mærkeligt, at vi har haft en regering, som gennem fire år har skåret ned på uddannelse, og hvis vi skal føre en økonomisk ansvarlig politik, så skal vi investere i mennesker. Første skridt kommer i dag, hvor vi afskaffer omprioriteringsbidraget på uddannelserne,« sagde hun på 3F's kongres i Aalborg,

I et humoristisk indspark roste Mette Frederiksen også fagforeningen og fremhævede truslen ved de omfattende strejker, som 3F kan mønstre.

»Uden jer og jeres medlemmer ville Danmark gå i stå. Det er ikke en opfordring til at strejke. Det er en dybfølt anerkendelse af jeres betydning for Danmark og vores økonomi.«