Statsminister Mette Frederiksen deltager i bisættelsen af De Konservatives formand Søren Pape Poulsen.

Det fortæller hun til DR.

- Det at få sagt et ordentligt tak for den indsats, han har gjort for Danmark og få sendt ham godt afsted, det tror jeg, at der er mange, der gerne vil være med til, siger Mette Frederiksen.

Til DR har Mette Frederiksen også sat nogle ord på sin tidligere folketingskollega.

Hun fortæller, at han bar sin politiske idéer i sig selv, og at han virkelig var "gud, konge og fædreland".

- Han var meget dansk, og meget forankret i det jyske i Viborg hos sin mor og far, som betød meget for ham. Så man var aldrig i tvivl om, hvad han kom ud af, og derfor heller ikke, hvilken værdiretning han var på vej i, siger hun til DR.

Søren Pape Poulsen afgik ved døden lørdag, efter at han fredag blev ramt af en hjerneblødning under et hovedbestyrelsesmøde i De Konservative.

Han blev fredag kørt til Odense Universitetshospital, men hans liv stod ikke til at redde, og lørdag klokken 13.13 døde han.

Bisættelsen af Søren Pape Poulsen finder sted i Viborg Domkirke lørdag den 9. marts klokken 11.00.

Efter ønske fra Papes familie er det biskop over Viborg Stift Henrik Stubkjær, der skal forestå bisættelsen.

Biskoppen mener, at Viborg Domkirke er den helt rigtige lokation for Pape.

- Domkirken betød meget for Søren, sagde Henrik Stubkjær mandag til Ritzau.

Ud over kolleger, venner og familie vil det også være muligt for offentligheden at deltage i bisættelsen.

De Konservative regner med, at der vil være mange fremmødte til bisættelsen, og derfor forventer partiet heller ikke, at der vil være plads til alle.

- Der arbejdes på en storskærms-løsning i Viborg for dem, der vil følge bisættelsen, og ikke får plads i kirken, oplyste De Konservative til Ritzau tirsdag.

/ritzau/