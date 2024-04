»Du er grim. Luderso. Klamme kost.« »Føj, hvor er du bare ækel at se på.«

Sådan lyder det blot i nogle af de voldsomme kommentarer, som den seneste tid er dukket op i statsminister Mette Frederiksens (S) indbakke.

Det skriver hun selv i et opslag på Instagram, hvortil hun har delt en række billeder af de kommentarer, hun har modtaget.

I opslaget (som kan ses lidt længere nede) forklarer hun, at den hårde tone på de sociale medie »bekymrer« hende:

»Den hårde tone på de sociale medier er ikke noget nyt. Chikane, sexisme, skældsord, had og trusler. Det er desværre en del af hverdagen for mange af jer – og os. Det bekymrer mig. Dybt,« skriver Mette Frederiksen.

Hun henviser blandt andet til, at deltagere i 'X Factor' tidligere har stået frem og fortalt, hvordan de har modtaget racistiske og hadefulde beskeder, og hvordan blandt andre journalister, forskere og offentligt ansatte »modtager trusler, når de passer deres arbejde.«

I opslaget skriver statsministeren videre, at hun den seneste tid selv har modtaget mange »hadefulde beskeder og trusler«:

»I et omfang, jeg ikke har oplevet før. Og i en tone, der er meget grov. Som statsminister skal man selvfølgelig have en høj tolerance. Sådan er det, når ens beslutninger påvirker hverdagen for mange. Når man er passioneret omkring sine holdninger. Det er et vilkår,« skriver Mette Frederiksen, før hun tilføjer:

»Men der er ord og kommentarer, som er så voldsomme, at ingen skal finde sig i det. Uanset om man deltager i den offentlige debat eller blot passer sit arbejde.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Mette Frederiksen (@mette)

Til opslaget har statsministeren delt en række af de beskeder, hun har modtaget (de kan ses i opslaget herover).

»Hold kæft, jeg håber på, du kommer til skade, så vi slipper for at kigge på dit gamle, grimme ansigt,« lyder det i en af dem.

»DK bliver et bedre sted, når du kradser af. Klamme so,« lyder det i en anden.

Mette Frederiksen skriver videre, at hun håber, at andre har mod på at dele hadefulde beskeder, som de har modtaget, så man kan få en debat om tonen.

»Og så håber jeg, at vi alle vil gøre os mere umage. Et demokrati lever af samtalen. Af at vi kan diskutere med hinanden. Fremføre vores argumenter. Lytte. Også til dem, vi er uenige med. Og forhåbentlig blive klogere,« skriver hun og tilføjer:

»Flere har sagt eller skrevet til mig, at de afholder sig fra at deltage i debatten på min profil. Fordi tonen er så grim. Det er skadende for den demokratiske samtale. Og det går ganske enkelt ikke.«