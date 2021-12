Det er tilsyneladende et hit blandt Mette Frederiksens (S) følgere, at hun fredag har delt en video med fraklip fra sine taler i løbet af året.

For på bare en time har videoen opnået næste 5.000 reaktioner i form af likes og andet samt næsten tusinde kommentarer.

Og spørger man Troels Johannesen, der er ekspert i politisk kommunikation på de sociale medier, så er det noget, som den socialdemokratiske statsminister vinder på.

»Jeg tror, at det virker, fordi mange har set hende på de her pressemøder med en alvorlig mine, men som nu kan se hende 'behind the scenes', hvor hun smiler og griner af tingene,« indleder han og fortsætter:

»Det er en måde for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet at vise, at Mette Frederiksen ikke nødvendigvis er den her magtfuldkomne og kontrolsyge statsminister, men at hun også er et helt almindelige menneske, der slår håret ud og griner.

I videoen ser man en lang række såkaldte sprogbøffer og andre sjove fraklip fra taler og interviews, som Mette Frederiksen har holdt i løbet af 2021.

»Ej, øv mand,« lyder det blandt andet fra Mette Frederiksen i et af de mange fraklip.

Men kommunikationen via de sociale medier har været et yndet værktøj for Mette Frederiksen og den socialdemokratiske regering, og det kan ifølge Troels Johannesen skyldes, at man har mere kontrol med kommunikationen, når det foregår via »egne« kanaler.

»Det er en kontrolleret måde at virke lidt 'loose' og sjov på, og det er meget sigende for hende. Hun er dygtig på de sociale medier, og hun kan styre det på en anden måde, end hvis hun medvirker i et interview.«

Og det er Anders Leonhard, politisk redaktør på B.T., enig i.

»Mette Frederiksen bruger systematisk sociale medier til at promovere en menneskelig fortælling om hende selv. Vi kender alle makrelmadderne og det hjemmebagte bagværk. Det er som sådan ikke usædvanligt, og stort set alle politikere gør det i større eller mindre grad.«

»Det er det samme trick, vi ser i denne video fra Mette Frederiksen. Hun kæmper med faldende troværdighed, og billedet af en kontrollerende og magtfuldkommen stil er netop det, hun forsøger at afmontere med videoer, hvor hun er mere på slap line,« siger Anders Leonhard

Du kan se videoen herunder: