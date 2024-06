Fredag aften blev Mette Frederiksen overfaldet og slået på åben gade i København.

Nu deler statsministeren et billede.

Statsministeriet har tidligere oplyst, at Mette Frederiksen ikke selv deltager i aktiviteter søndag, hvor der er Europaparlamentsvalg.

Men til billedet, som hun har delt på sin Instagram-profil, skriver hun:

»Jeg håber, I får en rigtig god valgdag.«

Efter overfaldet blev hun tilset på skadestuen på Rigshospitalet, og Statsministeriet meldte senere ud at Mette Frederiksen havde fået et lettere piskesmæld.

I opslaget slår hun et slag for vigtigheden af at bruge sin stemme.

»Der er meget på spil. Valget handler om tryghed og sikkerhed. Med krig i Europa. Klimaforandringer. Et pres på Europas ydre grænser. Og techgiganterne, der stjæler barndommen fra vores børn og unge,« skriver Mette Frederiksen og slutter af med et ønske:

»Jeg håber, du vil sætte dit kryds ved Socialdemokratiet.«

Hvilket får SF's formand Pia Olsen Dyhr til at svare:

»Jeg stemmer ikke på S. Men jeg blev virkelig glad for at se dit ansigt. God bedring.«