Mette Frederiksen danner en ny regering med Venstre og Moderaterne.

»På torsdag vil jeg præsentere Danmarks nye regering, som består af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne,« siger Mette Frederiksen foran Amalienborg tirsdag aften.

Her han hun netop meddelt dronning Margrethe, at hun kan danne en regering.

»Vi har haft et godt forhandlingsforløb med alle Folketingets partier. Men det er de her tre partier, som vil påtage sig ansvaret sammen. Det fremlægger vi i morgen.«

Onsdag vil de tre partiledere Mette Frederiksen, Jakob Ellemann-Jensen (V) og Lars Løkke Rasmussen præsentere dele af regeringsgrundlaget på et pressemøde.

»Der er masser af kompromisser, men endnu vigtigere er der masser af ambitioner,« siger Mette Frederiksen om samarbejdet med Venstre og Moderaterne.

Torsdag vil de nye ministre i regeringen blive præsenteret.

Tidligere onsdag valgte Radikale Venstre at forlade forhandlingerne.

»Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at Radikale Venstre ikke valgte at gå med i regering,« siger Mette Frederiksen om den beslutning.

Efter at dronning Margrethe har fået præsenteret regeringsplanerne af Mette Frederiksen, lyder der følgende opfordring fra dronningen:

'Hendes Majestæt Dronningen har herefter opfordret fungerende statsminister Mette Frederiksen til at danne en sådan regering,' oplyser Kongehuset i en pressemeddelelse.