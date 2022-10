Lyt til artiklen

Selvom du måske stemmer på De Konservative, Venstre eller Enhedslisten, så er dine skattekroner gået til at føre socialdemokratisk valgkamp.

For Mette Frederiksen brugte Statsministeriets embedsmænd til grundigt at forberede hende på debatten mellem Frederiksen, Søren Pape Poulsen og Jakob Ellemann-Jensen, som fandt sted 4. september.

Hverken den konservative leder Søren Pape Poulsen eller Venstres Jakob Ellemann-Jensen har som partiledere haft mulighed for at anvende statens embedsværk til deres forberedelse, men har alene kunnet trække på de ansatte i deres egne partier.

B.T. har søgt aktindsigt i alle dokumenter, som Statsministeriet ligger inde med, som relaterer sig til debatten 4. september, men som er udarbejdet, inden debatten fandt sted.

Det var i denne debat, hvor Mette Frederiksen blandt andet sagde, at hvis man skulle føre De Konservatives skattepolitik ud i livet, så skulle 40.000 personer i den offentlige sektor fyres.

B.T. har ikke modtaget selve akterne i Statsministeriet, men derimod en særlig aktliste, som viser hvilke akter Statsministeriet har udarbejdet.

Embedsmænd har udarbejdet eller fremskaffet i alt 87 sider fordelt på 34 såkaldte akter, som er blevet anvendt til at forberede statsministeren på at kunne svare for sig på de politiske områder, som man forventede kunne dukke op i debatten.

En af akterne er 17 sider langt og er ifølge titlen et såkaldt »beredskab« til brug for debatten 4. september.

Et beredskab er som regel fyldt med faktuelle oplysninger og spørgsmål som pressefolkene forventer dukker op, samt forslag til svar, som statsministeren kan bruge.

»Det er et moralsk problem. Skatteyderne betaler for noget, som er statsministerens valgkampagne. Statsministeren udnytter blot, at valget ikke var officielt udskrevet endnu,« siger Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti

I Det Konservative Folkeparti bakker man Morten Messerschmidt op.

»Det er dybt kritisabelt og et udtryk for magtmisbrug, når statsministeren sådan anvender embedsværket på den måde. Mette Frederiksen deltog ikke i den debat som statsminister, men som formand for Socialdemokratiet. Det er helt ulige konkurrencevilkår,« siger politisk ordfører Mette Abildgaard.

Men er det ikke rimeligt, at statsministeren kan trække på embedsværket, når hun skal optræde i medierne? Det er jo ikke ulovligt, så længe valget ikke er udskrevet?

»Statsministeren skal kunne klædes på af embedsværket, når hun skal repræsentere Danmark og optræde som statsminister. Her burde hun have bedt Socialdemokratiets medarbejdere om det, da hun ikke optrådte som statsminister, men som partiformand,« siger Abildgaard.

B.T. har også spurgt Venstre om en kommentar, men partiet har afvist at udtale sig i sagen. B.T. har ligeledes spurgt formand for Moderaterne og tidligere statsminister for Venstre Lars Løkke Rasmussen. Han kalder det i en sms »ret beset inden for skiven.«

»Vil tro, at alle statsministre til alle tider har »klædt sig på« før valgudskrivelse,« skriver han i en sms til B.T.

B.T. har bedt Socialdemokratiet om en kommentar fra statsminister Mette Frederiksen, men har modtaget en skriftlig kommentar fra justitsminister Mattias Tesfaye.

»Det er helt sædvanlig praksis, at embedsværket bistår en til hver tid siddende minister med blandt andet beredskaber om regeringens politik. Det gælder også i situationer, hvor et folketingsvalg er nært forestående. Det her er kørt helt efter bogen,« siger Tesfaye.