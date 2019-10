Statsministeren vejrer morgenluft på og uden for Christiansborg i forhold til at få klimaet på rette vej.

- Børn og unge kræver forandring. Nu skal vi levere.

Det er nogle af de ord, statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag bruger om klimaet i sin tale i anledning af Folketingets åbning.

- Vi skal vise vores børn, at vi tager klimakrisen og de grønne udfordringer alvorligt.

- For hvis vi ikke kan løse de problemer, som de unge har bedt os om at løse, så svigter vi ikke alene de unge. Så svigter vi troen på fremtiden. Hvis vi, der har muligheden, undviger ansvaret, så nærer vi afmagten.

- I stedet skal vi påtage os håbet og viljen, siger Mette Frederiksen.

De fire partier bag forståelsespapiret efter folketingsvalget 5. juni, Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten, lancerede i juni et mål om reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent inden 2030. Også Alternativet har denne målsætning.

Siden har Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance fra blå blok tilsluttet sig målsætningen om en reduktion på 70 procent.

Venstre har ikke tilsluttet sig målsætningen. Formand Jakob Ellemann-Jensen har udtalt, at han savner svar om finansieringen.

Mette Frederiksen siger i sin tale tirsdag, at hun fornemmer en stigende politisk vilje til at gøre noget ved klimaproblemerne. Også uden for Christiansborg.

- Danmark har verdens bedste grønne virksomheder. Og nu skal vi have resten af erhvervslivet med. Landbrug. Industri. Transport. Søfart. Alle de store brancher. Forpligtende partnerskaber. Det har erhvervslivet allerede sagt ja til.

- Pensionskasserne. Som forvalter de penge, vi skal leve af i fremtiden. Det giver god mening, at de investerer pengene, så vi har en fremtid.

- Det gør de. Pensionskasserne sikrer et svimlende milliardbeløb til grønne investeringer, siger statsministeren.

En klimalov skal forhandles på plads inden jul, og derefter skal en klimahandlingsplan udarbejdes.

/ritzau/