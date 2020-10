De Radikale stjal alle de politiske overskrifter onsdag, hvor Morten Østergaard gik af som politisk leder.

Statsminister Mette Frederiksen (S) takker Morten Østergaard for et godt samarbejde.

Østergaard trådte onsdag på dramatisk vis tilbage som politisk leder for De Radikale grundet en krænkelsessag, hvor han for ti år siden tog partifællen Lotte Rod på låret.

- Først og fremmest vil jeg gerne have lov til at takke Morten et rigtig godt samarbejde. Vi har været kolleger her på Christiansborg igennem mange år. Jeg kan roligt sige i med- og i modgang.

- Vi var tætte kolleger, da vi sad i regering sammen som ministre, vi har været partilederkolleger sammen igennem ganske mange år. Jeg sætter meget pris på Morten Østergaard og vores samarbejde, siger Mette Frederiksen.

Østergaard og Frederiksen sad i regeringen sammen under tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) ledelse fra 2011 til 2015.

Selve krænkelsessagen handlede om en hånd fra Østergaard på Lotte Rods lår. En hånd, som hun fjernede dengang. Det er ifølge parterne ikke selve hændelsen, der fældede Østergaard, men måden som sagen er blevet håndteret på den seneste tid.

Hvordan en lignende sag ville blive håndteret hos Socialdemokratiet, vil statsministeren ikke svare på.

- Jeg vil simpelthen ikke blande mig i, hvordan man ledelsesmæssigt håndtere ting i andre partier eller i andre organisationer, siger hun.

Ny politisk leder for De Radikale er Sofie Carsten Nielsen. Hun vandt et kampvalg over Martin Lidegaard.

Frederiksen ønsker hende tillykke med valget som ny politisk leder for De Radikale.

- Jeg ser frem til samarbejdet. Jeg håber selvfølgelig på, at det bliver lige så godt som det samarbejde, vi har haft med Morten Østergaard, siger Frederiksen.

Hun oplyser desuden, at hun har været i kontakt med både Østergaard og Sofie Carsten Nielsen onsdag.

/ritzau/