Kyiv var tidligt onsdag morgen mål for et massivt russisk missilangreb.

Kort efter ankom statsminister Mette Frederiksen til den ukrainske hovedstad.

Omverdenen havde ikke fået besked på forhånd, men Mette Frederiksen besøgte onsdag morgen og formiddag Ukraine og landets hovedstad.

Her talte hun blandt andet i det ukrainske parlament, hvor hun modtog taktfast bifald for Danmarks donation af 19 F16-kampfly til Ukraine.

Men få timer inden Mette Frederiksens ankomst i Kyiv, havde byen været udsat for et massivt russisk missilangreb.

Statsministeriet ønsker ikke at oplyse detaljer om Mette Frederiksens besøg i Ukraine, men ud fra åbne kilder forsøger B.T. her at kortlægge hendes besøg.

Ifølge Reuters blev der rapporteret om adskillige eksplosioner i Kyiv i morges omkring kl. 5.50 lokal tid, som lød som om luftforsvaret var blevet taget i brug.

Mette Frederiksens første stop i Ukraine var et besøg i Kyiv-forstaden Butja, som var kortvarigt under russisk kontrol i begyndelsen af krigen i 2022.

Statsminister Mette Frederiksen (S) lægger en krans ved mindemuren for faldne ukrainske soldater i Kyiv, Ukraine, onsdag den 6. september 2023. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) lægger en krans ved mindemuren for faldne ukrainske soldater i Kyiv, Ukraine, onsdag den 6. september 2023. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Efter at ukrainerne genvandt kontrollen over Butja, kunne verden i rædsel se videoer og fotos, der klarlagde, at der var foregået en massakre på civile i byen, mens den var i russiske hænder.

I Butja lagde statsministeren sammen med sin mand en krans for at mindes de mange ofre.

»Nu har krigen været i gang i halvandet år. Når man går her, ser man de steder, hvor krigsforbrydelserne er blevet begået,« sagde Mette Frederiksen ifølge Ritzau i Butja.

På togturen ind til Kyiv mødtes Mette Frederiksen efterfølgende med den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken. Det fortæller både Ritzau samt Associated Press.

Ifølge DR fandt mødet med Antony Blinken sted 'tidligt onsdag morgen', men det har ikke været muligt for B.T. at få det præcise tidspunkt for mødet bekræftet.

På mødet takkede Antony Blinken ifølge en talsmand fra det amerikanske udenrigsministerium den danske statsminister for F16-bidraget og for den danske indsats omkring uddannelse af ukrainske piloter til at flyve kampflyene.

Onsdag formiddag talte Mette Frederiksen så i parlamentet i Kyiv.

Det kunne Ritzau bekræfte i en artikel offentliggjort i sin første version kl. 11.09.

Statsministeriet har endnu ikke over for B.T. ønsket at bekræfte yderligere detaljer omkring Mette Frederiksens besøg i Kyiv.

Den amerikanske udenrigsminister menes at være i Ukraine til torsdag. Det står ikke klart, hvor længe den danske statsminister besøger landet.