Statsminister Mette Frederiksen (S) besøger Namibia og Sydafrika fra 19. juni til 21. juni.

Det gør hun i selskab med den hollandske premierminister Mark Rutte.

Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse.

Sammen skal de besøge den namibiske præsident, Hage Geingob, og den sydafrikanske præsident, Cyril Ramaphosa.

»Det er kun gennem dialogens vej og samarbejde, at vi kan finde svar på de mange svære kriser og fælles udfordringer som Europa og Afrika står overfor,« udtaler Mette Frederiksen og fortsætter:

Mark Rutte, Hollands premierminister, rejser til Afrika med Mette Frederiksen (S) senere i juni. Foto: Phil Nijhuis/AFP/Ritzau Scanpix

»Med de globale udfordringer, vi ser, er det vigtigere end nogensinde, at vi tænker i fælles løsninger og sikrer en tættere europæisk dialog med afrikanske lande. Krigen i Ukraine har haft store konsekvenser for lande verden over, ikke mindst på det afrikanske kontinent. Vores fælles dansk-nederlandske besøg til Namibia og Sydafrika er et vidnesbyrd om det europæiske ønske om et styrket samarbejde og partnerskab.«

Ifølge Statsministeriet er Namibia og Sydafrika nemlig vigtige partnere i kampen for international frihed, fred og sikkerhed.

De har desuden også de bedste forudsætninger for udbygningen af vedvarende energi, fremgår det i pressemeddelelsen.

»En af vores generationers største udfordring, klimakrisen, er noget vi skal finde fælles løsninger på. Sydafrika og Namibia har begge stort potentiale for den grønne omstilling, og de vil gerne.

Sidste år indgik Danmark og Sydafrika et Grønt Strategisk Partnerskab, der er et stærkt fundament for fælles løsninger på klima- og energikrisen, som vi skal arbejde videre på. Også Namibia er en frontløber, som har store grønne ambitioner. Det er muligheder, vi skal gribe,« siger statsminister Mette Frederiksen.

Både Mette Frederiksen og hollandske Mark Rutte er blevet spået som kandidater til posten som NATO-generalsekretær. Begge afviser de at være i betragtning til jobbet.

