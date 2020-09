Statsminister Mette Frederiksen besøger Estland. Hun mødes med danske soldater og Estlands premierminister.

Statsminister Mette Frederiksen (S) besøger fredag de danske tropper i Estland. Mette Frederiksen vil også besøge den estiske premierminister.

Det skriver statsministeriet i en pressemeddelelse.

- Danmarks bidrag til Natos fremskudte tilstedeværelse i Estland er et klart signal til vores allierede og til Rusland om Natos sammenhold, fælles solidaritet og ultimativt om vores opbakning til musketereden i Artikel 5.

- Jeg er stolt over, at vores soldater kan bidrage til sikkerhed og tryghed ved en af Natos østlige frontlinjestater, skriver Mette Frederiksen i pressemeddelelsen.

Danmark har omkring 200 soldater udsendt til Estland på Tapa Army Base, der ligger i den østlige del af landet.

Ud over besøget hos soldaterne vil Mette Frederiksen mødes med den estiske premierminister, Jüri Ratas, og den estiske præsident, Kersti Kaljulaid.

- Estland er en vigtig partner og allieret. Jeg ser frem til at drøfte de aktuelle udfordringer, som vi sammen står over for med den estiske premierminister.

- Ikke mindst den økonomiske genopretning og den fortsatte håndtering af COVID-19, skriver hun.

/ritzau/