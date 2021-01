To gange på direkte tv begrundede Mette Frederiksen i weekenden sin beslutning om at aflive alle mink med, at minkmutationen kunne udgøre en trussel mod vacciner.

Men både danske og internationale myndigheder har for længst slået fast, at mutationen aldrig har udgjort en trussel.

Er den viden slet ikke nået ind i Statsministeriet, spørges der nu på Christiansborg.

»Det, statsministeren siger, er direkte usandt. Mette Frederiksen kan ikke blive ved med at holde fast i sådan en usandhed,« siger De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen.

Mette Frederiksen beordrede 4. november alle mink i Danmark aflivet. Det var der dog ikke lovhjemmel til. Foto: Morten Stricker

Mette Frederiksen deltog lørdag i en debat med Sofie Carsten Nielsen (R) og Jakob Ellemann-Jensen (V), som blev sendt direkte på TV 2 News.

»Lige nu kæmper vi i Danmark mod uret på grund af en engelsk mutation, som er meget mere smitsom end den oprindelige danske.«

»Og det var lige præcis sådan et scenarie, vi også frygtede med minkmutationen, altså ud over at den måske kunne underminere en vaccine, at du så ville få en mutation, som ville gøre, at vi ville miste epidemikontrollen i Danmark,« sagde statsministeren og slog fast:

»Så jeg står fuldstændig på mål for beslutningen om, at vi desværre har været nødsaget til at aflive minkene i Danmark af hensyn til danskernes sundhed.«

Og søndag aften udtalte Mette Frederiksen i et interview med TV 2:

»Jeg er ikke i tvivl om, at med den risikovurdering, der lå, skulle minkene slås ned. Det havde været for farligt for Danmark og potentielt verden at fortsætte den danske minkproduktion.«

Men minkmutationen var ikke mere smitsom. Og passer det, når statsministeren siger, at minkmutationen kunne underminere en vaccine, og at det var potentielt farligt for verden at fortsætte den danske minkproduktion?

Nej, ikke hvis man spørger Lægemiddelstyrelsen, Verdenssundhedsorganisationen WHO og EU-agenturet for sygdomsforebyggelse (ECDC).

Regeringens beslutning bygger på Kåre Mølbaks forkerte råd, som stammer fra SSI's dårlige forsøg Niels Høiby, professor i mikrobiologi, Rigshospitalet

Lægemiddelstyrelsen er den danske myndighed, der ved mest om vacciner.

Alligevel spurgte regeringen ikke om styrelsens vurdering, før Mette Frederiksen beordrede alle mink aflivet på et pressemøde 4. november.

Fem dage senere slog styrelsen i et notat fra 9. november fast, at det ikke er sandsynligt, at mutationen vil have 'betydelig indvirkning på effekten af den første generation af vacciner'.

Og i dag uddyber direktør i Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz over for B.T., at han ikke har grund til at tro, at vaccinerne ikke virker mod muterede udgaver af covid-19.

Minkmutationen er ikke farlig ift. til vacciner, forklarer Thomas Senderovitz, direktør i Lægemiddelstyrelsen. Foto: Liselotte Sabroe

'Dertil kommer, at den mRNA-teknologi, der er anvendt i forbindelse med Pfizer/BioNTech-vaccinen, forholdsvis enkelt kan justeres, når og hvis der måtte vise sig behov for det.'

EU's agentur ECDC konkluderede i en rapport fra 12. november, at minkvarianten ikke er farligere end den normale coronavirus.

Heller ikke Verdenssundhedsorganisationen, WHO, ser den som en trussel.

»Den globale risiko, der er forbundet med den nye minkrelaterede variant, anser vi for at være meget lav. Helt bestemt,« sagde dr. Margaret Harris fra WHO i et interview med TV 2 11. november.

»Det er ikke til at forstå, hvorfor man laver så drastisk et indgreb på baggrund af nogle mutationer,« siger professor i infektionsmedicin Jens Lundgren. Foto: Niels Christian Vilmann

Så er der risikovurderingen fra Statens Serum Institut, som statsministeren i weekenden henviste til. Men allerede i november blev den stærkt kritiseret af nogle af landets førende eksperter.

Professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet Jens Lundgren sagde 11. november i et interview med Berlingske, at der i SSI's rapport, 'ikke er noget, der giver anledning til at konkludere, at netop den mutation kan udgøre en fare for en vaccine'.

»Det er ikke til at forstå, hvorfor man laver så drastisk et indgreb på baggrund af nogle mutationer, man senest har fundet i september,« sagde han.

Og videnskaben har stadig ikke konkluderet, at der er en fare, forklarer han i dag til B.T.

»Jeg er enig i, at de mutationer, vi har set i ind- og udland – herunder dem, der fremkommer, når coronavirus gensmitter mennesker efter at have smittet mink – ikke forventes at reducere effekten af de vacciner, der indtil videre er udviklet og taget i brug,« siger Jens Lundgren.

Professor i mikrobiologi Niels Høiby fra Rigshospitalet mener, at arbejdet udført af SSI er direkte misvisende.

»Der var ingen lødig faglig begrundelse for at dræbe alle minkene og lukke hele minkerhvervet. Regeringens beslutning bygger på Kåre Mølbaks forkerte råd, som stammer fra SSI's dårlige forsøg og vildledende fortolkning af forsøgene,« siger Niels Høiby, der også sidder i regionsrådet i Region Hovedstaden for Liberal Alliance.

På Christiansborg undrer en række partier sig over, at statsministeren stadig holder fast i, at der var en trussel mod vacciner fra minkmutationen.

Det undrer mig, at den information ikke er nået ind i Statsministeriet Per Larsen, fødevareordfører, Konservative

»Det er ikke værdigt. Alle virologer og eksperter har tilbagevist det. Det undrer mig, at den information ikke er nået ind i Statsministeriet,« siger De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen.

»Mette Frederiksen skulle holde sig for god til at bruge undskyldninger, som hendes egne sundhedsmyndigheder klart har afvist. Det er ikke i orden, og det er respektløst over for de mange danske familier, som har set deres livsværk blive lukket for altid,« siger Venstres fødevareordfører, Erling Bonnesen.

Dansk Folkeparti kalder statsministerens udtalelser for 'dybt kritisk'.

»Jeg undrer mig over, at statsministeren stadig mener, at det var grundlag for at frygte, at cluster 5 var en risiko, da man intet belæg havde for det,« siger sundhedsordfører Liselott Blixt.

Enhedslisten mener dog – modsat Lægemiddelstyrelsen – at nye, ukendte minkmutationer fortsat er farlige over for vacciner.

»Hvis man ikke havde grebet ind, kunne man risikere en coronasmitte blandt mink, som kunne mutere til ukendte varianter, der kunne være en trussel mod fremtidige vacciner,« siger sundhedsordfører Peder Hvelplund.

Spørgsmål til Mette Frederiksen Hvorfor bliver statsministeren ved med at gentage påstanden om, at minkmutationen kunne underminere en vaccine, når danske og internationale myndigheder samt uafhængige eksperter har en anden vurdering? Hvorfor siger statsministeren, at det havde været farligt for Danmark og potentielt verden at fortsætte den danske minkproduktion, når EU siger, at risikoen er lav, og WHO siger, at risikoen er meget lav? Mener statsministeren stadig, at SSI's risikovurdering var tilstrækkeligt grundlag at lukke hele minkerhvervet på?

B.T. har stillet statsminister Mette Frederiksen tre spørgsmål. I stedet for at svare henviser Statsministeriet til Fødevareministeriet.

B.T. har derfor spurgt, hvorfor Mette Frederiksen mener, at Fødevareministeriet skal svare på spørgsmål om, hvad statsministeren udtaler på direkte tv.

Det svarer Statsministeriet ikke på.